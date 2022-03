Fede Bal le hizo la cruz a Nazarena Vélez: "Ni siquiera quiero nombrarla"

El mediático Fede Bal contó qué haría si se cruza con Nazarena Vélez, tras el complejo final de relación que tuvo con Barbie Vélez, su hija.

Intrusos (América TV) fue a buscar a Fede Bal para que opine sobre el resurgimiento de la pelea entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri, y el mediático recordó el encontronazo que tuvo con la actual "angelita", que es la mamá de su exnovia Barbie Vélez.

"Se volvió a hablar de la pelea entre Nazarena Vélez y tu mamá (Carmen Barbieri). Vos, ¿cómo lo recordás?, ¿cómo lo sentís?", preguntó el cronista, a lo que Fede Bal respondió: "Hay momentos tristes de mi vida que los borró completamente. Los momentos que me hicieron mal y me causaron dolor, ni siquiera los recuerdo. Me mostrás imágenes y no me reconozco, no soy esa persona".

También, el hijo de Carmen Barbieri agregó: "Pero claramente, aprendí muchísimo que no hay que atraer momentos feos a la vida, porque que las cosas salieron bien para todos. Todos tenemos trabajos, nuestras vidas, y me parece que volver a hablar de una situación en la que se sufrió tanto...".

Interrumpido, el cronista quiso indagar más en el momento de su ruptura con Barbie Vélez y el escándalo que desató Nazarena y Fede Bal cuestionó: "¿Pero evitás ese momento?" "No lo evito, es parte de mi vida y de quien soy. (...) Sabés muy bien que en los peores momentos tampoco hablé", retrucó Bal.

"Ella reconoció que estuvo mal en algunas cosas que dijo sobre vos pero que se sacó porque cuando tocan a un hijo uno no mide", cerró el periodista, a modo de reflexión para que Bal picase el anzuelo. Implacable, el hijo de Carmen Barbieri sentenció, dando por finalizada la nota: "Es una mujer que ni siquiera quiero nombrarla".

Nazarena Vélez blanqueó un supuesto amorío con Jorge Rial: la frase de la polémica

Ángel de Brito le preguntó a Nazarena Vélez cuántas tapas de paparazzi había hecho en su carrera y la productora teatral aprovechó la ocasión para ser sarcástica con las especulaciones de la prensa por la cantidad de tapas que protagonizó. "Millones", respondió Nazarena y acto seguido Luis Ventura acotó que ella tenía una buena relación con la revista. "Si estaba saliendo con Rial, ¿cómo no voy a tener buena relación? ¡Mínimo!", lanzó irónica la actriz.

"Nunca fui pareja de Rial. No tuve ningún touch", expresó Nazarena hace algunas semanas tras el resurgimiento de los rumores que la vinculaban con Jorge Rial. La también panelista de LAM, Pía Shaw, se refirió a cuán fuertes eran las versiones del amorío entre el periodista y la celebridad, pero Vélez se mostró contundente al respecto: "Él me ayudó mucho cuando pasó lo de Fabián (Rodríguez). Y antes también... En un momento fuimos muy amigos".