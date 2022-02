Famoso periodista chicaneó a Nicole Neumann tras su descompensación: "Qué queda para mí"

La modelo sufrió un pico de estrés y debió ser atendida por médicos en medio de un día de grabación en Los Ochos Escalones del Millón.

Nicole Neumann fue cuestionada por un reconocido panelista de televisión por la decompensación que tuvo en una jornada de trabajo en Los Ocho Escalones del Millón. El periodista hizo hinzapié en que la modelo estaba recién llegada de sus extensas vacaciones en las que había descansado junto con sus hijas y pareja, Manuel Urcera.

"Tuvo una descompensación. Tuvo fiebre. Le tuvieron que poner suero. Ella me dijo que fue un estresazo grande", enunció Carmen Barbieri en medio de su programa de TV, Mañanísima, sobre lo que vivió Neumann en el ciclo conducido por Guido Kaczka, del que ella también forma parte.

El panelista Sebastián "Pampito" Perelló hizo una contundente acotación a lo comentado por la conductora del programa: "La quiero a Nicole, ¿pero estrés de qué? Acaba de llegar de vacaciones. No soy malo". Lejos de dejar el tema ahí, el perioditsta hizo foco en los privilegios de la modelo y comparó su propia situación laboral con la de ella: "Acaba de llegar de Europa. Si llegás de Europa con estrés, qué me queda para mÍ".

"Ella está bien. No vamos a asustar a la gente. Fue una descompensación. Le bajó la presión. Tenía chuchos de frío", agregó luego Barbieri, para llevar tranquilidad a los seguidores de la cantante de Dejame Soñar. Y sumó: "Fue como una lipotimia. Mi asistente la escuchó a Nicole que dijo 'me siento rara. Esto nunca me pasó'".

El duro relato de Nicole Neumann sobre su separación de Fabián Cubero

Nicole Neumann reveló los miedos que tuvo que afrontar para decidir separarse de Fabián Cubero y comenzar una vida diferente. "Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas. Viví ese desamor como una frustración enorme. La culpa me carcomía", comenzó la celebridad, en diálogo con Infobae, sobre cuán difícil fue desvinculación amorosa del jugador de fútbol.

"Ejercía una presión constante sobre mí misma: ´No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida´. No debía repetir con las chicas todo eso que yo había vivido en casa", continuó la modelo y dejó en claro que sus hijas eran la barrera más grande para sincerarse sobre sus sentimientos. Finalmente, Nicole consultó con el terapeuta Gabriél Rolón y éste hizo que los temores desaparecieran: "Él me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. Que disimular lo que se vivía en casa era contraproducente".