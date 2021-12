Fabián Vena reveló su historia de amor fallida con Paula Morales: "Tomátela, antipática"

Fabián Vena confesó que su romance con Paula Morales no fue tan perfecto como todos creían, durante su aparición en PH, Podemos Hablar.

Paula Morales y Fabián Vena están en una relación desde 2014 y, a pesar de que se los ve muy felices juntos hoy en día, no todo es lo que parece: en un principio, él se llevó una pésima primera impresión de ella al conocerla en una reunión de trabajo. Así lo contaron en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar.

Durante la charla, contaron cuáles fueron esos dos primeros encuentros casuales que tuvieron y que, un tiempo más tarde, los llevaron a reencontrarse y darse cuenta de que tenían muchas más cosas en común de las que creían.

Por su parte, Paula nunca llegó a pensar nada malo de él: ni siquiera recordaba haberlo visto. “Él era mi compañero de trabajo. Yo lo admiraba, me encantaba trabajar con él. Nos habíamos visto dos veces que nos habíamos encontrado: una vez en un restaurant; ‘Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?’… La segunda vez que nos vimos, él dice que yo fui muy antipática”, recordó.

“Es raro, porque vos sos bastante simpática”, le dijo Kusnetzoff. “Es lo que yo le digo. No tenía por qué ponerte mala onda. Ni tampoco es mi estilo, qué se yo. Quizás me pasaba algo ese día que no tenía que ver con él, no sé. Y después empezamos a grabar juntos y fue dándose todo muy paulatino, muy muy muy de a poquito. Nunca me hubiera imaginado en la vida que íbamos a terminar juntos”, continuó la actriz.

“Fue así, es cierto. No había una amistad, pero aparentemente, íbamos cubriendo temas: ‘¿Qué pensás de la religión?’, ‘Perfecto, estamos de acuerdo. ¿Qué pensás de…?’. De pronto, íbamos dando cuenta de que estábamos ahí complementándonos”, agregó Fabián. “Pero esos encuentros de mala onda, ¿qué decís?”, indagó el conductor.

En ese momento, Vena explicó que se había acercado a Paula para decirle lo mucho que le había gustado su actuación en uno de sus trabajos pero ella ni siquiera se acordaba de él. “Bueno, mirá. Por ejemplo, ella, curiosamente, no vio Resistiré, no vio La banda, no vio nada. Y yo sí la había visto en Aquí no hay quien viva y estaba extraordinario lo que hacía, me encantaba el programa. Pero ella, realmente resaltaba”, expresó.

“Y en un restaurante, reunión de laburo, aparece ella. Me la presentan y yo voy como compañero a decirle: ‘Che, está buenísimo lo que hacés, me encantó’. Y ella, divina, me dice: ‘Gracias’, no se qué. Tres meses después, en una reunión en un bar antro con un director de cine, donde había colegas, empiezo a hacer un searching y veo que no había ninguna cara amiga hasta que la veo a ella y digo: ‘Ah, ¡qué bueno! Hola, ¿te acordás de mí?’”, prosiguió el actor.

“Y no se acordaba. Esos dos encuentros marcaron una línea rara. Obviamente en ese momento dije: ‘Tomátela, antipática’”, contó, entre risas. Según la perspectiva de Paula, aquella noche habían hablado un montón. “Yo recuerdo que estuvimos charlando después, estábamos en la mesa bastante cerca”, le dijo a Fabián. “No mucho. Después encontramos en el trabajo cotidiano y acá estamos”, cerró. “Y cuando entraste en confianza, ¿se lo echaste en cara?”, le preguntó Andy, a lo que los dos respondieron al mismo tiempo: “Sí, claro”.

Andy Kusnetzoff arrasó en rating con PH, Podemos Hablar, contra Juana Viale

La noche del sábado 4 de diciembre, justo esta misma en la que Paula y Fabián se presentaron al programa junto con otros invitados, PH, Podemos Hablar, de Telefe, alcanzó un total de 8.3 puntos de rating. Por su parte, La Noche de Mirtha, de El Trece, estuvo por debajo con 6.2 puntos. Al terminar la noche, esta brecha se hizo aún mayor y PH llegó a los 9.2 mientras que Juana Viale consiguió apenas un 7.5.