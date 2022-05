Explotó la interna en El Hotel de los Famosos: tensión entre Matilda Blanco y Melody Luz

Tras la llegada de varios participantes, se desató la bronca entre el staff y crecen las internas en el certamen.

En El Hotel de los Famosos se viven días de muchísima tensión. Luego de la reincorporación de Matilda Blanco y varios participantes, Melody Luz no se lo tomó nada bien y mantuvieron un filoso cruce que reveló la fuerte interna que hay en el certamen que ocupa el prime time de El Trece.

Quedaban muy pocas personas dentro del staff y se preveía que llegaba el final del reality show, pero parecer ser que no es así. Casi diez participantes fueron incorporados para disputar el repechaje, entre ellos, quienes ya habían sido eliminados anteriormente, motivo por el cual desató la bronca de todos.

Militta Bora, Walter Queijeiro, Matilda Blanco, Pato Galván, Majo Martino, Silvina Luna y Lissa Vera son los famosos que volvieron al hotel. A ellos, se les sumaron dos sorpresas: Mónica Farro y Claudio "Turco" García como los nuevos.

La primera impresión fue de claro rechazo. El staff está consolidado por "Chanchi" Estévez, Sabrina Carballo, Alex Caniggia, Melody Luz, Martín Salwe, Imanol García, Locho Loccisano y la reciente ingresada Emily Lucius. "No ya está, yo renuncio. Sí chicos, no hay lugar", lanzó Melody.

Frente a los comentarios al aire por parte de la bailarina, "El Chino" Leunis le cedió la palabra y expresó: "La venimos bancando hasta acá, están super renovados, por algo se fueron y no me cabe la verdad. No sé de qué va pero no". En ese momento, Matilda había dicho algo respecto a la actitud de sus compañeros: "Ay como los hacen callar ¿qué les pasa? No nos dejes Locho, eh".

"Para eso nos íbamos la primera semana y volvíamos", añadió Melody filosa. Posteriormente, Sabrina Carballo también opinó lo mismo y que hasta se lo hizo saber a Emily: "Yo la adoro pero vienen con otra energía". Matilda no se calló nada e ironizó: "Que rápido adorás a la gente".

Entre tanto griterío, idas y vueltas y momentos vibrantes, Pampita se dio cuenta del malestar de la flamante pareja de Alex Caniggia y sostuvo que estaba muy sensible. "Estoy re enojada", soltó. "¿Te vas a tu casa? Es el momento eh", retrucó Matilda de manera picante.

"No, vos te vas a ir a tu casa", respondió en la acumulación de internas y momentos tensos que hubo en la bienvenida de los nueve participantes. Por esta situación, todo indica que el final de El Hotel de los Famosos no será tan pronto y el programa seguirá en la pantalla de El Trece.

Chanchi Estévez y Queijeiro casi a las trompadas en el Hotel de los Famosos

Este martes 24 de mayo por la noche se llevó a cabo una nueva emisión de El Hotel de los famosos en la que se desarrolló el repechaje. El reality que mide muy bien en El Trece tuvo como protagonistas a Maximiliano "Chanchi" Estévez y Walter Queijeiro, quien regresó a la competencia. El periodista y el exjugador tuvieron un furioso cruce que sus compañeros frenaron antes de que pase a mayores.

Todo comenzó porque Queijeiro habló acerca de Sabrina Carballo -expareja de Estévez- y el "Chanchi" saltó en defensa de ella. Luego de varios comentarios subidos de tono por parte de los dos estuvieron muy cerca de irse a las manos pero finalmente todo siguió su curso. Lo peor para el exfutbolista, es que su compañero no será uno de los próximos eliminados del certamen televisivo.

"Somos dos personas individuales, Walter. Si lo tocan a él lo voy a defender porque lo quiero", aseguró Carballo. Y el "Chanchi" agregó: "Decile que te dije que confío en vos". A partir de ese momento Queijeiro se paró y dejaron a la actriz de lado para discutir entre ellos. "Hacele el teleporter Chanchi y que vaya leyendo lo que vos querés. A vos te lo estoy diciendo", sostuvo Walter. A lo que el exjugador lanzó enojado: "Tomatelas, sentate payaso. ¿Querés que apaguemos las cámaras y lo arreglamos mano a mano?".