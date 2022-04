Exitosa serie de Netflix homenajeó a Casados con Hijos: la escena que fue furor en las redes

Una exitosa serie de Netflix puso un episodio de Casados con Hijos, el programa fue un verdadero éxito en Telefe y que tuvo a Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato y Darío Lopilato como protagonistas.

Netflix no deja de sorprender a los millones de usuarios que tiene en todo el mundo. En las últimas horas, una famosa serie que cuenta con mucho éxito en el mundo le hizo un homenaje a Casados con Hijos, el aclamado programa de TV que emitió Telefe durante muchos años.

Se trata de Better Call Saul, la ponderada producción creada por Vince Gilligan y Peter Gould que tiene a "Saul Goodman" (Bob Odenkirk) como protagonista y que está vinculada a la historia de Breaking Bad, con "Walter White" (Bryan Cranston) y "Jesse Pinkman" (Aaron Paul).

Curiosamente, el usuario de Twitter @CristianPhoyu advirtió que en uno de los primeros capítulos de la sexta y última temporada de Better Call Saul aparece una escena en la que una señora mira televisión: creer o reventar, el programa que está viendo es Casados con Hijos y en la imagen resaltan "Paola Argento" y "Coqui Argento", quienes son caracterizados por Luisana Lopilato y Darío Lopilato, respectivamente.

Casados con Hijos aparece en una escena de la temporada 6 de Better Call Saul, famosa serie de Netflix.

La escena de Casados con Hijos que aparece en Better Call Saul, exitosa serie de Netflix

¿Estarán Walter White y Jesse Pinkman en el final de la temporada 6 de Better Call Saul?

Better Call Saul, la serie protagonizada por Bob Odenkirk contará con dos grandes regresos: Walter White y Jesse Pinkman. Bryan Cranston y Aaron Paul confirman su presencia en la temporada final de la ficción de AMC, y así cierran el círculo con Breaking Bad con un desenlace que promete ser brutal.

Fue el cocreador de la producción, Peter Gould, el que reveló la presencia de las dos estrellas de la serie que inició todo este universo. Fue el pasado 9 de abril, en el panel dedicado a la ficción en el PaleyFest LA, donde el creativo desveló la aparición de Walter y Jesse. Eso sí, no fue claro en lo referente a en qué momento irrumpirán en la sexta tanda y cuánto tiempo saldrán.

"No quiero estropear las cosas para el público, pero diré que la primera cuestión que tuvimos cuando comenzamos la serie fue: ¿veremos a Walt y Jesse? En lugar de evadirla, solo diré que sí", confesó Gould en la mesa redonda. "El cómo será o en qué momento, tendréis que descubrirlo ustedes mismos, pero tengo que decir que es una de las muchas cosas que veréis esta temporada", continuó.

La aclamada serie que Netflix canceló

En los últimos días, las autoridades de Netflix decidieron dar de baja una exitosa serie que había sido muy ponderada por los usuarios. Se trata de On The Verge, cuyo título en castellano es Al Borde, una ficción de comedia dramática dirigida, escrita, creada e incluso actuada por Julie Delpy. La autora llevó adelante una ficción que supo enamorar a miles de fanáticos y fanáticas, pero Netflix optó por cancelarla de manera sorpresiva y determinó que no haya una segunda temporada.

De acuerdo a lo que las autoridades de la plataforma de streaming consideraron, On the Verge no logró las visualizaciones esperadas. Por lo tanto, y pese a las muy buenas críticas que recibió por parte de los televidentes, resolvieron cancelarla para siempre.