Evangelina Anderson contó la verdad de su "romance" con Paredes: "Un hombre".

La modelo Evangelina Anderson, quien se separó hace semanas de Martín Demichelis, decidió romper el silencio sobre los rumores de un supuesto romance con Leandro Paredes. Qué dijo Evangelina Anderson.

La mediática le envió una serie de mensajes a Karina Iavícoli, quien estaba al aire en Intrusos. Allí, desmintió estar saliendo con el futbolista de Boca.

"Cada vez que me estreso se me suele ir la voz. No salgo al aire porque no puedo hablar, no porque no quiera", le dijo Anderson a Iavícoli, y continuó: "No la paso nada bien cuando mienten con estas cosas, me da mucha impotencia y por eso me quedo sin voz".

Luego, desmintió las versiones de un supuesto romance con Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección Argentina. "Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él", expresó y añadió: "Jamás saldría con un hombre casado, eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida".

Leandro Paredes volvió a la Argentina para jugar en Boca.

Los rumores sobre un vínculo con otro joven

Después de que en LAM mostraran imágenes de Anderson con un supuesto jugador de fútbol en México, Anderson sentenció: "No van a poder creer, porque dicen cosas sin saber. Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Me da vergüenza ajena. Ese chico tiene la edad de Bastian, mi hijo". Antes de mostrar las imágenes, el integrante de LAM Pepe Ochoa había indicado: "Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona".