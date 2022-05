Estos son los invitados de este sábado para PH: Podemos Hablar

Te contamos quiénes son los invitados del próximo sábado en PH: Podemos Hablar.

Andy Kusnetzoff recibirá a un nuevo grupo de celebridades este sábado en la próxima emisión de PH: Podemos Hablar, el programa que ya se volvió un clásico de los fines de semana de Telefe. Te contamos quiénes conforman la ecléctica lista de figuras que el próximo fin de semana se dispondrán a disputar los desafíos que el conductor les proponga y también vivir los momentos emotivos que tanto caracterizan al ciclo.

Como cada sábado, Andy Kusnetzoff recibirá a cinco famosos en PH: Podemos Hablar y, fiel al estilo que supo imponerle al ciclo, las actividades e ideologías de los invitados serán las más variadas. Por ejemplo, una de las más destacadas personalidades que visitará a Kusnetzoff el fin de semana será nada menos que Ofelia Fernández, legisladora del Frente de Todos.

Con su pensamiento cercano al macrismo estará Luis Novaresio, que dejó América TV en los últimos meses para pasarse al canal que nuclea a gran parte de la oposición: LN+. Quien también estará presente será el modelo y músico Matías Camisani.

Por otro lado, Andy Kusnetzoff tendrá la tarea de enfrentar a Nicolás Occhiato y Flor Vigna, exnovios que pronto debutarán juntos en la pantalla de Telefe al frente de un programa que ya demostró ser un éxito. Se trata de El último pasajero, el ciclo de juegos que premia a un equipo de estudiantes de quinto año en cada emisión con un viaje de egresados a Bariloche.

Maravilla Martínez contó que lo apuraron en la calle

Mientras Maravilla Martínez contaba en PH: Podemos Hablar sobre su labor como seguridad de boliches en España cuando intentaba triunfar como boxeador, Andy Kusnetzoff le preguntó si alguna vez lo habían "apurado" en la calle. "Sí, hace tres días, acá en Buenos Aires", replicó de forma sorpresiva el deportista que está promocionando Búfalo, la película que protagoniza.

Incrédulos, Andy Kusnetzoff y los demás invitados quisieron saber más sobre esta situación inesperada. "Hubo un boludo que me encerró con el coche por no poner el giro", explicó el boxeador sobre la acción que desencadenó en un problema de tránsito. En ese sentido, también agregó: "Acá conducen a veces un poco acelerados y no ponen la luz de giro ni ven qué están haciendo".

"Yo le toqué bocina y le dije 'Estás loco. ¿Qué estás haciendo?'. Se bajó del auto y me dijo ‘te voy a dar dos cachetazos'", siguió su relato Martínez. Pero todo cambió cuando el automovilista finalmente se dio cuenta a quién estaba intentando apurar: no le quedó otra que empezar a reírse.

"El hombre que estaba en el coche de al lado se empezó a reír también, e invitó al otro a que suba tranquilo y se vaya", cerró finalmente Martínez ante las risas de todo el estudio.