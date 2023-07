Estefi Berardi apuntó duramente contra Jorge Rial: "Muy showcero"

Estefi Berardi se metió en la polémica entre Jorge Rial y Luis Ventura, quienes atraviesan un conflicto legal.

Estefi Berardi apuntó duramente contra Jorge Rial, en medio del escándalo que el periodista enfrenta con Luis Ventura. Todo comenzó cuando Rial hizo un irónico posteo en sus redes sociales dedicado a Ventura por el Día del Amigo, dejando en claro que están más en guerra que nunca. Esto desató una gran cantidad de opiniones al respecto y, mientras algunas figuras del ambiente se lo tomaron con humor, otras como Berardi opinaron que no habría sido un gesto apropiado.

"Feliz día del amigo!!!", publicó Rial en su cuenta de Twitter, junto a emojis de risas y una foto en la que aparece al lado del periodista. Rápidamente, el tweet se viralizó y miles de usuarios respondieron con memes y burlas. El posteo se viralizó rápidamente y generó todo tipo de comentarios en las redes, justo mientras ambos periodistas enfrentan un conflicto legal.

Estefi Berardi opinó al respecto en Mañanísima (Ciudad Magazine) y exclamó: "A mí no me da risa, chicos. ¡Están en juicio!". "No importa, es gracioso", la contradijo su compañero "Pampito". "Si yo estoy en juicio, a mí no me da subir una foto con Yanina Latorre. Para mí no da, yo creo que les gusta el show", sostuvo la panelista.

"No hables en plural. No creo que a Luis le cause gracia", comentó Carmen Barbieri. "En esta lo veo muy showcero. Aparte, si tanto te duele, te jodió, no tenés ni ganas de subir una foto...", reflexionó Estefi, mientras "Pampito" insistía con que era simplemente un chiste. "Rial tiene humor, humor negro como nosotros", acotó Carmen.

Sin embargo, Berardi se mantuvo firme en su postura y repitió: "A mí no me da risa. Chicos, están en juicio, no es que se llevan un poquito mal". "Es gracioso, es como que vos subas una foto con Yanina Latorre", insistió "Pampito". "Ya lo dije ¡No lo haría nunca! ¡Ni loca! ¡No quiero ni verle la cara!", cerró la panelista.

Morena Rial publicó un picante mensaje en medio de la guerra con su padre, Jorge Rial

Morena Rial sorprendió a todos sus seguidores al publicar un cálido mensaje para Luis Ventura en el Día del Amigo. "Feliz día a mi gran amigo, tío y buena gente. Gracias por estar siempre, pero más en las malas. Te quiero", escribió la hija de Jorge, junto a una foto de los dos juntos. De fondo, agregó un fragmento de la canción Mientras Me Curo del Cora, de Karol G: "Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más na' necesito".

Más tarde, publicó una picante frase para otras personas de su entorno: "Te mereces todo lo que hiciste a otros. Tu sabrás si eso te da miedo o felicidad. Feliz día a todos mis amigos. Y a los falsos, fíjense..".