Esteban Lamothe se la pudrió a Intrusos: "Todo mentira"

Esteban Lamothe desmintió a Intrusos por una información que el programa de América TV publicó sobre el actor de La 1-5/18, la novela de Adrián Suar por El Trece.

Aunque sin haber mencionado al programa de televisión de América TV, Esteban Lamothe desmintió a Intrusos y se la pudrió a través de su cuenta oficial de Twitter (@estebanlamothe), en la que tiene casi 213 mil seguidores. El actor de La 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar por El Trece, fue breve pero categórico con respecto a una información falsa que divulgaron tanto en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich como en otras emisiones vinculadas con la farándula argentina también.

El artista de 44 años se refirió elípticamente al supuesto romance con Ángela Leiva, su colega y compañera de elenco en "La Uno". Lamothe no anduvo con vueltas y se alejó completamente de los rumores que lo vinculan con la joven cantante, aunque en ciertos portales exhibieron imágenes y videos de ambos saliendo a tomar en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin haber arrobado ninguna otra cuenta de Twitter ni haber mencionado a cierta persona en particular, Lamothe fue tajante durante la mañana del miércoles 3 de noviembre de 2021: "Es todo mentira". Por lo tanto, todavía se desconoce si el actor está en pareja con alguien o qué es de su vida amorosa en especial a pocas semanas de haber anunciado oficialmente su separación de Katia Szechtman.

¿Esteban Lamothe y Ángela Leiva son novios?

Al igual que otros programas, en Intrusos aseguraron el día anterior que ambos protagonistas mantienen un romance. Puntualmente, la panelista Karina Iavícoli reveló: “Él se juntó con amigos y se fue a una fiesta. Después se encontraron en un lugar, donde él la pasó a buscar, y a las 3 de la madrugada se los vio juntos”. Por su parte, Lussich acotó: “Pese a que el tiempo hizo caer los rumores, la cosa sigue y va para adelante. Es una bomba”.

Esteban Lamothe habló sobre las relaciones amorosas y la monogamia

El actor de La 1-5/18 se expresó sobre su manera de ver las relaciones sexoafectivas en una reciente entrevista con Revista Gente y fue lapidario en su descargo. “La monogamia como imposición, como método de vida clásico, yo no creo en eso... No creo en la monogamia. Está en extinción, y no estoy descubriendo América con lo que digo. Yo veo a los y a las adolescentes que se están vinculando de otra manera. Nadie desea sólo a su mujer ni a su marido. Nadie es de nadie. Y hay algo ahí que hay que cambiar porque digo que la monogamia no funciona”.

“Siento que soy una persona totalmente libre como a nivel amor, a nivel sexualidad. El hecho de que haya estado con mujeres hasta ahora es por una pura decisión, no porque me gustan las mujeres”, continuó. Y completó a pura sinceridad, sin filtro: “A mí me gustan las personas, nunca estuve con un chabón pero qué se yo, no hay algo ahí que digo ´ni en pedo´. Si eso tiene que pasar un día, pasará. Todavía no me pasó, supongo que si me pasa que me gusta un hombre, estaré con un hombre. Sencillísimo. Creo que el sexo todavía es lo más importante de mi vida, junto con la comida y con actuar. Son las tres que más me encantan hacer”.