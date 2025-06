Muere un piloto ucraniano de un F-16 en un ataque ruso a gran escala; Zelenski pide ayuda a EEUU

Personas refugiadas dentro de una estación de metro durante un ataque militar ruso en Kiev

Un piloto ucraniano de un caza F-16 murió al estrellarse mientras repelía un ataque aéreo ruso en el que participaron cientos de drones y misiles balísticos y de crucero, informaron las autoridades el domingo, mientras Moscú intensifica los bombardeos aéreos nocturnos en el cuarto año de guerra.

El presidente Volodimir Zelenski elogió al piloto, Maksym Ustymenko, y le concedió a título póstumo el título de Héroe de Ucrania, la más alta condecoración del país.

También pidió más apoyo a Washington y a los aliados occidentales para reforzar las defensas aéreas de Ucrania tras el ataque, que dañó viviendas e infraestructuras en todo el país e hirió al menos a 12 personas, según las autoridades locales.

En Kiev, las familias se apiñaron en las estaciones de metro para refugiarse después de que sonaran las sirenas antiaéreas. Se oyeron ráfagas de ametralladoras y explosiones en toda la capital y en la ciudad occidental de Leópolis, donde este tipo de ataques son menos habituales.

El gobernador de la región de Leópolis, fronteriza con Polonia, declaró que el ataque iba dirigido contra infraestructuras críticas.

Ucrania ha perdido tres F-16 desde que comenzó a utilizar estos aviones de fabricación estadounidense el año pasado. Kiev no ha revelado el tamaño de su flota de F-16, pero se han convertido en una parte central y muy utilizada de las defensas de Ucrania.

El piloto alejó el avión averiado de un asentamiento, pero no tuvo tiempo de eyectarse antes de que se estrellara, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

"El piloto utilizó todas sus armas de a bordo y derribó siete objetivos aéreos. Mientras derribaba el último, su avión resultó dañado y comenzó a perder altitud", dijo la Fuerza Aérea en Telegram.

El experto militar ucraniano Roman Svitan declaró a principios de este mes que el F-16 no era ideal para todas las tareas de la guerra, en particular para repeler a los drones que pululan por las ciudades ucranianas, ya que se utiliza mejor contra objetivos de mayor velocidad.

Zelenski, en su discurso nocturno por video, dijo que Ustymenko había estado volando misiones desde la época de una campaña que comenzó en 2014 contra los separatistas financiados por Rusia que se habían apoderado de partes del este de Ucrania.

"Dominaba cuatro tipos de aviones y tenía importantes resultados a su nombre en la defensa de Ucrania", dijo. "Es doloroso perder a gente así".

El ejército ucraniano dijo que en total Rusia lanzó 477 aviones no tripulados y 60 misiles de varios tipos a Ucrania durante la noche. Las fuerzas ucranianas destruyeron 211 de los aviones no tripulados y 38 misiles, dijo, mientras que 225 aviones no tripulados más se perdieron debido a la guerra electrónica o eran señuelos que no llevaban explosivos.

Zelenski escribió antes en X que "Moscú no se detendrá mientras tenga la capacidad de lanzar ataques masivos". Dijo que Rusia había lanzado alrededor de 114 misiles, 1.270 drones y 1.100 bombas planeadoras sólo en la última semana.

La agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti afirmó que un dron ucraniano había matado a una persona en la región ucraniana de Luhansk, controlada por Rusia. Tanto Ucrania como Rusia afirman que no atacan objetivos civiles.

VOLUNTAD POLÍTICA

Ucrania dice que los recientes ataques ponen de relieve la necesidad de un mayor apoyo de Washington, que bajo la presidencia de Donald Trump no se ha comprometido a una nueva ayuda militar para Ucrania.

Trump dijo que estaba considerando una solicitud ucraniana de más baterías de misiles Patriot después de reunirse con Zelenski en una cumbre de la OTAN el miércoles pasado.

"Hay que poner fin a esta guerra: es necesario presionar al agresor y también protegerlo", dijo Zelenski en su post en X. "Ucrania necesita reforzar su defensa aérea, lo que mejor protege vidas".

Dijo que Ucrania estaba dispuesta a comprar los sistemas de defensa aérea estadounidenses y que cuenta con "liderazgo, voluntad política y el apoyo de Estados Unidos, Europa y todos nuestros socios".

Rusia ha lanzado ataques a gran escala contra ciudades ucranianas cada pocos días en las últimas semanas, causando daños generalizados, matando a decenas de civiles e hiriendo a cientos más.

Durante el último bombardeo se oyeron explosiones en Kiev, Leópolis, Poltava, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy y las regiones de Ivano-Frankivsk, según testigos y gobernadores regionales. El ejército ucraniano dijo que se registraron ataques aéreos en seis localidades.

Once personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas en la región central de Cherkasy, según informó el gobernador regional en Telegram. Tres edificios de varias plantas y un colegio resultaron dañados. Una mujer resultó herida en la región occidental de Ivano-Frankivsk.

Los equipos de rescate evacuaron a los residentes de los bloques de apartamentos de Cherkasy que tenían las paredes carbonizadas y las ventanas rotas.

Con información de Reuters