El picante histeriqueo entre Esteban Lamothe y Cinthia Fernández al aire: "Está buenísimo"

El actor y la panelista vivieron un fuerte momento en pleno programa y demostraron su deseo por el otro. Esteban Lamothe y Cinthia Fernández se cruzaron en LAM.

Esteban Lamothe protagonizó un picante momento al aire con Cinthia Fernández, en un ida y vuelta algo subido de tono entre ambos. El actor se encontraba en el móvil del ciclo donde la acróbata es panelista, Los Ángeles de la Mañana, y de esa manera quedó en evidencia la gran tensión sexual que se dio.

El protagonista de La 1-5/18 comentó que participará de un tiroteo en la tira y Fernández le preguntó: “¿Y a la noche tienen tiroteo?”. “¡Alguien lo iba a decir! Les dejé el pie… Tardaron bastante igual”, respondió al actor. Acto seguido, Ángel de Brito ofició de celestino y lanzó: “Cinthia quiere tiroteo. Ayer dijo que hace dos años que no tiene sexo”.

“¿En serio? ¿Pero te dan ganas?”, expresó Lamothe, justo antes de guiñar un ojo. “¿Si tengo ganas de confesarme? ¿Dónde está su iglesia? Me queda cerca Don Torcuato…”, redobló la apuesta ella, en relación a que el actor interpreta a un cura en la ficción de Polka, y fue correspondida: “Arrimate a la sacristía”.

“Lamothe tiene mucha onda. Y te digo 'me gusta para Cinthia'”, comentó Mariana Brey, cuando el artista ya no estaba al aire. “¡Está buenísimo! No me gustó que no cree en la monogamia. Eso me la bajó un poco. Pero lo por lo menos él avisa”, cerró la ex participante de Bailando por un sueño.

Esteban Lamothe sobre las relaciones sexoafectivas

En diálogo con Gente, Esteban Lamothe se refirió a su concepción de las relaciones sexoafectivas y reveló que no se halla en lo impuesto por la sociedad. “La monogamia, como imposición, como método de vida clásico, yo no creo en eso. Yo no creo en la monogamia. Está en extinción y no estoy descubriendo América con lo que digo. Yo veo a los y las adolescentes que se están vinculando de otra manera. Nadie desea solo a su mujer ni a su marido, nadie es de nadie. Y hay algo ahí que hay que cambiar porque digo la monogamia, no funciona”, comentó el actor.

“Siento que soy una persona totalmente libre, como a nivel amor, a nivel sexualidad, el hecho de que haya estado con mujeres hasta ahora, es por una pura decisión, no porque me gustan las mujeres. A mí me gustan las personas, nunca estuve con un chabón pero qué se yo, no hay algo ahí que digo “ni en pedo”. Si eso tiene que pasar un día, pasará”, sumó el actor.