La participante de Gran Hermano 2025 que tiene una hija con un famoso argentino: quién es

Una participante de Gran Hermano tuvo una relación con un futbolista.

Gran Hermano 2025 llegó a la pantalla de Telefe el pasado lunes 2 de diciembre con grandes mediciones de rating, convirtiéndose en lo más visto del día. Horas más tarde, una de las noticias más resonantes se relaciona con el pasado de una de las participantes del reality show, debido a su relación con un famoso argentino.

El primer programa del show conducido por Santiago del Moro se basó en la presentación de los 24 participantes que ingresaron a la famosa casa del canal de las tres pelotas; 12 mujeres y 12 varones. Del grupo femenino, una de las que se destacó en redes fue Jenifer Lauría, pero no por algo que haya contado en su descargo introductorio, sino por lo que se supo de su pasado.

Esta mujer es la expareja y madre de la hija del exfutbolista Ricardo Centurión, con quien el vínculo no habría finalizado en buenos términos y con cuya familia habría tenido problemas, según informa el medio Primicias Ya. De hecho, en las redes sociales, allegados al deportista se pronunciaron en contra de la concursante: "Ya saben a quien tienen que votar para que se vaya", escribió la hermana.

Qué dijo Jenifer Lauría en su presentación de Gran Hermano 2025

"Trabajo para los Moyano. Hace casi diez años que trabajo con ellos. Los conozco a todos y buena onda. Estoy chiflada pero soy buena onda", comenzó su descargo la concursante del reality show de Telefe Y agregó: "A la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo todos los días, estoy en un cumple siempre. Donde voy siempre llamo la atención, soy una mina gritona. Se que en la casa voy a ser una mina querible para todos. No hay otra como yo, todavía no nació".

Uno a uno, los participantes de Gran Hermano 2025

Keila Sosa: es de Tigre, aseguró que "quiere ser famosa desde los 3 años" y que siempre "habla y después piensa". Le molesta la traición y la mentira.

Claudio di Lorenzo: tiene 42 años, dos hijos y es de Flores. Asegura que es una persona mística, incluso practica Reiki. Sin embargo, se confesó "terraplanista".

Lourdes Ciccarone: es de Mar del Plata, aseguró que "tiene ego y mucho autoestima". Está en pareja pero contó que cuando entre a la casa se va a separar.

Luca Figurelli: es de Berazategui. Sueña con ser jugador profesional de fútbol, le gustan las cámaras, el streaming y la estrategia. Incluso aseguró que es "chamuyero".

Sandra Priore: Es oriunda de La Plata. Odia el bullying, su vida es "la pesca" y ama navegar porque para ella eso significa "libertad".

Carlos Tocco: es de Ituzaingó. Tuvo una doble vida durante 25 años y se define como "señor de la noche". Fue jugador de fútbol y técnico, pero dejó el deporte por una lesión en la columna.

Santiago del Moro es de nuevo el conductor de Gran Hermano.