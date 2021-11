Estalló la interna entre Pampita y Juana Viale: "No se la fuma"

El antiguo romance entre Nacho Viale y Pampita renació en una polémica en la que se metió la hermana del productor, Juana Viale, quien no se guardó nada sobre la modelo.

Entre 2011 y 2012 Nacho Viale mantuvo una relación con Carolina "Pampita" Ardohain de la que hasta el momento casi no se habló. Claro que los años pasaron y lejos están de volver a estar juntos. Sin embargo hay una interna familiar que salió a flote durante los primeros días de noviembre. Las cosas entre la mencionada modelo y la hermana del productor, Juana Viale, no quedaron nada bien y hay pica entre ellas.

María Eugenia Suárez está en el ojo de la tormenta por la infidelidad de Mauro Icardi con ella que destruyó la relación con Wanda Nara, y cabe destacar que la actriz también salió con el nieto de Mirtha Legrand. Pero la pelea con la conductora nacida en La Pampa no tuvo nada que ver con la "China" sino con otro cruce de familia. 10 años después, con los protagonistas involucrados en distintas relaciones, el tema fue tendencia.

Todo indica que "Juanita" fue la culpable de la ruptura de su hermano con "Pampita". Así lo contó Pía Shaw en Los Ángeles de la Mañana y destacó que la conductora de El Trece y su madre, Marcela Tineyre, no soportaban a la modelo. La panelista no dio más detalles: "No puedo más". Ángel de Brito no se quedó con eso y consultó: "¿Y por qué Juana Viale no se la fuma a Pampita? Son misterios que no hemos develado".

La charla sobre dicho tema terminó ahí y no continuaron con el debate aunque es probable que esta polémica todavía no tenga fin. Mientras involucre a estos protagonistas habrá controversia para rato ya que también está implicado Nicolás Cabré. El mencionado actor comenzó su relación con la "China" Suárez al poco tiempo de su ruptura con Viale, por lo que también participó de esta historia de amores y desamores.

Las mesazas ultra polémicas de Juana Viale para el fin de semana

Como lo hace desde marzo de 2020, Juana Viale continua al frente de La Noche de Mirtha y de Almorzando con Mirtha Legrand. Para los invitados de este fin de semana, la nieta de Mirtha Legrand preparó un cóctel de invitados macristas, personalidades del espectáculo, políticos macristas y actores de Maradona: Sueño bendito.

El Trece confirmó los invitados que estarán en los programas del sábado 6 y del domingo 7 de noviembre a las 13.30. En la cena del sábado, la actriz compartirá mesa con los candidatos de Juntos por el Cambio Diego Santilli y Facundo Manes; la modelo y conductora, Sofía Zámolo; el periodista Franco Merculiari y la exvedette, Amalia "Yuyito" González.

En tanto, el domingo Juanita almorzará con el periodista Sergio Lapegüe -involucrado en un episodio de transfobia en televisión-, los actores de Maradona: Sueño bendito, Julieta Cardinali y Nazareno Casero, y el historiador Daniel Balmaceda.