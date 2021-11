Pampita se plantó en ShowMatch y generó un momento de tensión: "No necesitamos cartonear"

Pampita explotó en ShowMatch contra otra de las integrantes del staff del programa de Marcelo Tinelli por El Trece y le dijo de todo.

La polémica en ShowMatch La Academia, por El Trece, es parte de casi todos los programas de televisión que conduce Marcelo Tinelli y la emisión del miércoles 3 de noviembre de 2021 no fue la excepción. Sin embargo, en este caso "El Cabezón" no fue parte directa del conflicto, sino que el mismo se desató entre una de las integrantes del jurado, Carolina "Pampita" Ardohain, y la jefa de coaches María Laura "Lolo" Rossi.

Cuando la pareja integrada por Noelia Marzol y "Jony" Lazarte se disponía a protagonizar uno de los ritmos de la noche en el certamen de baile en el prime time, tuvo lugar una fuerte discusión entre la modelo y la entrenadora, que ya han dado muestras en algunas ocasiones anteriores que no se llevan del todo bien a pesar de formar parte del mismo ciclo.

Cuando comenzó el envío, el propio Tinelli recordó una feroz crítica de la entrenadora en La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), tanto a Ardohain como al resto de sus compañeros: Jimena Barón, Hernán Piquín, Ángel de Brito y Guillermina Valdés. "Usted le pegó un tremendo palazo al jurado. Decía que el jurado no estimula a los participantes, que sus devoluciones no son constructivas, que no se dan cuenta cuando alguien tiene oído o no y que hacen devoluciones repetitivas", le dijo el presentador.

Sin achicarse, "Lolo" reiteró el concepto que había brindado en dicho envío: "Me parece que fueron pocas las devoluciones en las que les daban un estímulo. Y si no pueden corregir lo que tienen que corregir, me parece que no es constructivo. Tiene que ser constructivo en todas sus devoluciones, sino el participante no sabe qué hacer la próxima vez".

"¿Qué tengo que corregir? ¿La actuación, el baile, la técnica? Yo siento que cada uno debería darle algo que le sirva para la próxima", concluyó Rossi, aunque "Pampita" no la dejó pasar y apuntó sin filtro contra ella: "Dice ´yo siento´… ¿Sabés todo lo que nosotros sentimos con algunas coreos que llegan acá? Pero la verdad es que no nos metemos con tu trabajo de jefa de coaches. En ninguna previa hablamos de cómo hacés tu trabajo, no necesitamos cartonear".

Posteriormente, el jurado se mostró de acuerdo con la pampeana y siguió con el mismo tono: "Estás hablando de nuestro trabajo, y nosotros no nos metemos con tu trabajo. Y muchas coreografías que llegan acá deberían haber sido mejor supervisadas por las jefas de coaches".

Aunque Tinelli en ese mismo quiso terminar con la acalorada discusión para darles paso a Marzol y a Lazarte, "Pampita" remató: "Está bueno que el barco, que llevamos todos, lo rememos todos para el mismo lado. Tirémonos buena onda, que me parece que eso nos va a hacer bien".