Pampita no se pudo contener y quebró en llanto: “No doy más”

La modelo se mostró muy angustiada y sobrepasada en el reality show sobre su vida. Pampita está colapsada de trabajo.

Pampita abrió su corazón ante su público y estalló en llanto en medio de su reality show. La modelo no se pudo contener y explotó ante las cámaras. Qué es lo que la tiene tan mal.

Pampita dejó en evidencia el gran cansancio que la aqueja desde hace tiempo, debido a la gran demanda laboral que su rutina le supone. La celebridad hizo hincapié en la abrumadora cantidad de horas que su trabajo representa en sus actividades diarias, lo que la tiene sobrepasada.

“Hay algo que pasa con mi cansancio y es que es acumulativo. ¡No doy más! Pero no doy más desde que abro los ojos. Llego a un lugar a la una de la tarde en donde sé que tengo que estar doce horas de corrido trabajando sin parar. Es una sensación de ‘no puedo más’”, expresó la exesposa de Benjamín Vicuña, en alusión a cuán agotada estaba por tener que acudir durante todo el día a trabajar, lo que le quita tiempo para dedicarle a su familia, sobre todo a su hija recién nacida.

Esa escena se pudo ver en la emisión del capítulo 4 del reality show Siendo Pampita, cuando en medio de una producción de fotos, la celebridad no pudo contener su angustia y desbordó en llanto. Su maquilladora, Estefanía Novillo, su vestuarista, Mechi Ugarte, y su peluquero, Zacarías Guedes acompañaron a la modelo en su momento de emoción y luego continuaron con su trabajo.

Fuerte momento que Pampita debió enfrentar

Hace algunas semanas, Pampita reveló en su reality show la situación que enfrentó cuando un obstetra le hizo una pregunta sobre su hija Blanca, quien falleció a sus 6 años en 2012. “Febrero, un día ocho. Febrero siempre es un mes especial para mí. Es como un día de permitir recordar o tal vez estar triste y melancólica... Tuve un comercial en Chile, donde está mi hija enterrada. Nunca sentí que tenía que pedir nada, que la vida era súper generosa conmigo. Pero ese día, ese 8, no sé, me salió de adentro, del alma”, comenzó la modelo, en alusión al momento en que le pidió a su hija que le envié un amor, antes de conocer a Roberto García Moritán.

“Sentía todo nublado. Ahí ya no podía hablar más. Como que veía que movía la boca y me decía cosas, yo quedé ahí silencio, como si estuviera congelada. No me podía mover. Rober se dio cuenta y rápido me salvó... Ahí me pude reincorporar un poco a la conversación”, relató en referencia a cuando un obstetra le preguntó por el parto de Blanca. Y agregó: “Recordar a mi primera hija, mi primer parto... Fue muy emocionante y no sé si había pensado en esa posibilidad, de que me preguntaran sobre ella”.