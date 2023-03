Escándalo total: echaron a El Polaco de América TV por un grave motivo

El cantante de cumbia vive un complicado momento profesional por una supuesta irresponsabilidad. El periodista Lío Pecoraro dio a conocer los motivos por los que habrían echado a El Polaco de América TV.

Lío Pecoraro dio a conocer por qué El Polaco ya no tiene su programa de televisión en América TV. El periodista reveló qué manejos del cantante de hits como Deja de llorar habrían molestado a las autoridades del canal de Daniel Vila, donde conducía el ciclo de entrevistas Un viaje inolvidable.

"Es una figura mega popular y lo quisieron llamar para conducir, que no era su fuerte. No es conductor de carrera, pero lo pusieron a conducir y se quedó sin programa, sin la posibilidad de forjarse, porque podría haberse dedicado a eso", comenzó su descargo el conductor de Crónica TV. Y sumó: "El tema es que El Polaco firmó contrato, pero las llegadas tarde, los plantones, las ausencias, la falta de profesionalismo hizo que las autoridades del canal digan ‘esta historia se terminó, así no se puede seguir’".

Pecoraro contó que la expareja de Karina La Princesita habría dejado a todo el equipo de su programa plantado cuando trabajaba en TV. Y agregó: "Ustedes saben lo que es dejar un programa de televisión a último momento, dejar a todo el equipo esperándolo, y que ‘ya llego, estoy retrasado, y que una, y que dos, y que tres; y como dijo María Martha Serra Lima, ‘la tercera es la vencida’, aunque fueron mucho más que tres".

"El Polaco estuvo en América, y ahí firmó su contrato, y empezó a hacer algunos capítulos para el ciclo, que iba los viernes a la noche después del programa de Flor Peña; pero ahora se quedó sin su programa", cerró el periodista.

El enojo de Karina La Princesita con los sonidistas de su show

"Yo no sé de sonido. Si vos no sabés mandá a alguien que lo de vuelta. No me hagas señales a mí porque estoy cantando. Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor", pronunció con tono de enojo la exjurado de Cantando 2020. La cantante se quejó por lo mal que se escuchaba en los auriculares que utiliza para poder escuchar su propia voz y los instrumentos ejecutados por sus músicos.

Los gritos del público y el sonido ambiente hace que sea imposible que los cantantes se escuchen a sí mismo y para poder afinar en conciertos grandes es fundamental un buen sonido, por eso el enojo de la artista.