El cumbiero macrista estalló contra Marcela Tauro t se fue de América TV.

David Adrián Martínez, "El Dipy", estalló contra Marcela Tauro y abandonó el aire de América TV tras una fuerte discusión. "No quiero faltarles el respeto pero no me siento cómodo, Marce. No puedo decir lo que quiero", expresó el cumbiero macrista, dejando atónitos a los panelistas.

"Ustedes me bardean porque una vez hace siete meses dije que el país se saca adelante estudiando, trabajando y con ganas de crecer. Por eso se enojaron. Qué triste que te enojes por eso. Ustedes me tienen que ayudar a mí, la gente humilde y trabajadora", afirmó El Dipy, en diálogo con Fantino a la tarde (América TV).

Y agregó: "El problema es que ustedes ayudan a la gente que piensan como ustedes. Muchos me dijeron oligarca. Y voy a contar esto a todo el mundo. ¿Sabes quiénes son los oligarcas? Los que el año que viene no van a pagar el impuesto a las ganancias, mientras todos los que están acá sí".

"Ese médico y esa médica que vos puteaste, ganan 38 mil pesos los que te salvan la vida. ¿Qué diferencia, no? ¿Militas por el almacenero que tuvo que cerrar todo porque les cobraban impuestos hasta para respirar?", argumentó el cantante, que culminó su discurso con una tajante sentencia: "Yo no tengo estudios. Aguante la gente trabajadora de verdad y los que nos rompemos el culo toda la vida para tener algo".

Ofendido con el programa, el cantante macrista manifestó su descontento con el conductor y la panelista Marcela Tauro, dejando el estudio de manera imprevista: "No quiero faltarles el respeto pero no me siento cómodo, Marce. No puedo decir lo que quiero".

El artista tropical viene de protagonizar fuertes cruces con personalidades de la política y el espectáculo, entre las que se destacan el actor Pablo Echarri. Concretamente, el esposo de Nancy Dupláa trató a El Dipy de "forro de la derecha" en el marco de una discusión por el uso del lenguaje inclusivo. "Chupame la cabeza de la rata @echarripablo1", tuiteó El Dipy, buscando pelea con su enemigo tuitero, desencadenando la contundente respuesta.