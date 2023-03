Escándalo en MasterChef antes del estreno: "Está todo guionado"

Salió a la luz una experiencia del pasado que podría marcar la misma dinámica en la nueva edición del reality.

A tan solo semanas de que empiece una nueva temporada de MasterChef en Argentina, ciclo que promete mantener los números de raiting obtenidos por Gran Hermano, salió a la luz una fuerte polémica que compromete la veracidad del programa.

A diferencia de las últimas tres temporadas de este formato, esta vez se realizará sin participantes famosos. Es decir, que solo habrá competidores amateurs que tengan gran pasión por la cocina. Este tipo de dinámica se hizo hace algunos atrás en el país y tuvo gran éxito. Sin embargo, ahora una exparticipante rompió el silencio y generó gran polémica.

Luján Martínez participó en una de las última ediciones del reality en el país y, aprovechando que ya no tiene ningún tipo de contrato con la productora o el canal, aprovechó para decir "toda la verdad y ventilar sobre el programa". La cocinera se volvió viral en TikTok tras compartir un video en donde reveló su experiencia en el programa y aseguró que "estaba guionado".

"Recuerdo como me maltrataban", aseguró Luján en su video. En este marco, recordó un capítulo del programa en donde la consigna era hacer soufflés, un plato muy particular porque, a penas sale del horno tiene que consumirse para no perder la textura original, en el que la mandaron a la gala de eliminación de forma adrede.

"Germán (Martitegui) me decía que se me bajaban los soufflés. Pero a mí me habían dicho que ya había que sacarlos para presentárselos al jurado y cuando lo hice me dijeron 'ah no pará, todavía quedan 15 minutos. Estaba todo guionado para que me salga mal porque obviamente ese día tenía que ir a eliminación y así quedé fuera del programa", contó.

Luego de su mal desempeño con este plato, Luján se disputó su lugar en la competencia en la gala de eliminación con un desafío de hacer una carne con la olla a presión. Y pese a que ella fue la primera en poner a cocinar el corte correspondiente, el jurado le dijo que "la carne estaba dura" y terminó quedado eliminada.

Germán Martitegui reapareció en un adelanto de Masterchef y las redes explotaron: "Qué se hizo"

Germán Martitegui reapareció en la pantalla de Telefe en el adelanto de lo que será la nueva temporada de Masterchef y en las redes explotaron por la renovada imagen del cocinero. "¿Qué se hizo este muchacho?", se preguntaron en las redes sociales ante la próxima llegada del popular certamen gastronómico.

Cada vez falta menos para el final de Gran Hermano y Telefe ya está preparando el próximo reality con el que buscará mantener los excelentes números de rating. El nuevo programa con el que el canal de ViacomCBS buscará seguir aplastando a El Trece en las mediciones de audiencia es nada menos que Masterchef, para el que ya se confirmó su nueva conductora: Wanda Nara.

Pero la empresaria no será la única "cara nueva" de la popular competencia gastronómica. Es que Telefe comenzó a largar avisos en los que anuncia la nueva temporada de Masterchef y en las redes sociales se sorprendieron por la imagen de uno de los jurados encargados de definir quiénes avanzarán en el certamen.

Así como en una de las publicidades aparece Damián Betular observando delicias dulces, en otra se lo puede ver a Germán Martitegui escapando de una multitud de fanáticos. Pero lo que llamó la atención de la grabación fue la imagen diferente que se vio del "Pelado".

Decenas de usuarios de redes sociales opinaron de la "nueva cara" de Germán Martitegui. "Pero qué raro se lo ve", "Está re operado Martitegui", "uhhhh cuanto plástico hay ahí", "Qué cambiado se lo ve, parece que le pusieron otra cara", "¿Ese es Martitegui o le pusieron un doble porque él no llegó?", fueron solo algunos de los comentarios que se acumularon en las redes.