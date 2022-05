Escándalo en los Martín Fierro: el video en el que Martitegui confesó tener fiebre

Germán Martitegui quedó en el centro de la polémica por una grabación durante los Martín Fierro en la que contó que tenía fiebre.

En las últimas horas se viralizó un video de la noche de entrega de los Premios Martín Fierro en el que Germán Martitegui contaba que tenía fiebre. "Vengo como en una nube", aseguró el jurado de MasterChef Celebrity, encendiendo la polémica en una breve nota que dio en la alfombra roja de la ceremonia que premió a lo mejor de la televisión.

No es novedad que en los últimos días los casos de coronavirus volvieron a crecer de forma preocupante, por lo que diversas autoridades y especialistas remarcaron que se está viviendo una "cuarta ola" de contagios. En ese sentido, la noticia de que Mirtha Legrand dio positivo generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo, aunque La Chiqui es asintomática y contó que se siente bien.

Luego de conocerse el contagio de Mirtha y de Jey Mammón se viralizó un polémico video de Germán Martitegui en la ceremonia de los Martín Fierro. En la grabación, el reconocido jurado de MasterChef Celebrity afirma: "Tengo como 39° de fiebre. Vengo como en una nube".

Esta grabación tomó relevancia en las redes sociales en las últimas horas, donde apuntaron contra el cocinero por haberse presentado a la ceremonia pese a tener síntomas. En ese sentido también quedaron dudas respecto a los hisopados que se tuvieron que hacer quienes formaron parte del evento.

En el video, el cocinero opinó que lo que no puede faltar en esta clase de ceremonias es el vino espumante y hasta habló de los rumores sobre una cuarta temporada de MasterChef Celebrity. "No sabemos nada, está bastante lejos también. Estamos al aire todavía con MasterChef Celebrity: La Revancha", respondió de forma cortante ante lo consulta de una nueva entrega del popular certamen gastronómico en la pantalla de Telefe.

El emotivo discurso de Mirtha Legrand en Los Martín Fierro

Luego de mantenerse alejada de la pantalla chica durante un extenso periodo, Mirtha Legrand decidió reactivar sus compromisos laborales al asistir a la primera ceremonia de Los Martín Fierro luego de la estricta cuarentena.

En este contexto, Mirtha aprovechó para dar un emotivo discurso que duró al rededor de seis minutos y en el que aseguró que iba a seguir trabajando. "Estuve 300 días encerrada en mi casa sin salir al balcón, y eso me afectó bastante. Hasta que un día dije 'no puedo seguir así', y lo llamé a Facundo Manes, el neurólogo, y le dije 'doctor, yo quiero ser la de antes' ¿Saben que me dijo? Esto es una lección para todos: 'Trabaje Mirtha, trabaje'", enfatizó.

"Yo tengo 95 años y hay que estar aquí a los 95 años. Y les prometo, les juro que voy a seguir trabajando, no bajo los brazos, los quiero muchísimo", sentenció la famosa conductora y su anuncia fue acompañado de ovaciones y aplausos.