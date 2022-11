Escalofriante video paranormal en el Hospital Finochietto

Se viralizó un video de las cámaras de seguridad del hospital donde se pueden apreciar cómo un guardia atiende a una persona que no se ve.

Un video del Hospital Finochietto muestra a uno de sus guardias de seguridad hablar y atender a una persona que no se ve en el metraje. El empleado le tomó los datos a alguien invisible y le ofreció una silla de ruedas para que ingresara a la institución.

"En un momento dado esta persona llama a la guardia y para preguntarle: '¿Y la paciente qué entró dónde está? No salió todavía'. Los médicos le dicen que no había ido nadie", comentó el periodista Antonio Laje en su ciclo de América TV y agregó que en ese entonces los guardias comenzaron a revisar las cámaras de todo el edificio porque tenían miedo de que se haya metido un intruso al hospital.

El periodista contó que nadie vio nada hasta que se toparon con el video viralizado en el que el seguridad recepciona a alguien invisible. "Cuando le preguntan el nombre que anotó cuando recibió a esa supuesta persona, él se los dice y era una persona que había fallecido el viernes a la mañana; esto fue durante la noche del viernes al sábado", cerró el conductor de televisión.

La experiencia paranormal de Gloria Carrá

"Cuando era chica hacía mucho el juego de la copa. Nosotros no teníamos Ouija, lo hacíamos en Lanús, con la cartulina y la copa. A mí siempre siempre me salía, esa copa se movía a lo loco", contó la actriz en diálogo con Florencia Peña en La Puta Ama. Y agregó: "Y la primera vez que lo hice con mis amigos salió: 'Quiero hablar con mi amada hija’. Yo solté y les dije a mis amigos: ‘No me jodan’, y me fui medio enojada".

Carrá también recordó una ocasión de su niñez en la que entró a la casa de una de sus primas y todas salieron corriendo sin explicación cuando la vieron. "Años después mi primo me cuenta que estaban hablando con mi papá, que murió cuando yo era muy chiquita, y que le puso: ‘Quiero hablar con mi amada hija’. Cuando me vieron a mí, todas salieron rajando del cagazo", contó.