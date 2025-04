Es hija de dos leyendas del cine, creció junto a Mirtha Legrand y ahora revela los secretos de la diva.

Mirtha Legrand, diva del cine y la televisión que despierta amores y odios, está siendo homenajeada en vida con Mirtha, el mito, un particular espectáculo dirigido por José María Muscari que rescata momentos de gloria y polémicas de la nonagenaria a través de un grupo de artistas mujeres que le ponen voz y cuerpo. Una de ellas es Victoria Carreras, actriz, documentalista e hija de Enrique y Mercedes Carreras -pareja de reconocidos actores del cine nacional-, quien tiene una vida estrechamente vinculada a la de "La Chiqui". "Mirtha fue a mi casamiento", confirma en diálogo con El Destape al profundizar en el vínculo que tiene con la conductora de las "mesazas" y figura del show que puede verse los domingos en el Teatro Regina.

"La estructura del show es la de un collage, es una celebración musical, un tributo, un homenaje en vida, eso es lo que se plantea. No hay imitaciones ni recreaciones de Mirtha Legrand. Somos 12 intérpretes de diferentes palos -la comedia musical, la tele, el teatro, la performance- y cada una, desde su sensibilidad, toma la voz de Mirtha. También hay una asociación de recuerdos y de impresiones, que son absolutamente subjetivas de cada intérprete, en relación a Mirtha. Y toda la cuestión popular con la red léxica de Mirtha y sus frases también forma parte del show, y eso es muy lindo porque los espectadores completan algunas frases o el sentido de lo que cada intérprete está planteando en ese momento. Es un fenómeno raro, de pronto el espectáculo se torna una fiesta popular", señaló Victoria Carreras, quien en los últimos años se dedicó a documentar el trabajo e historia de sus padres en las valiosas películas Hijas de la comedia (2022) y Amor y cine (2023).

La pieza teatral no sólo revive el legado de "La Chiqui", sino que lo trasciende, ofreciendo una mirada sobre la imagen de esta figura que ha marcado la historia de la televisión nacional. Además, la puesta en escena remite a la elegancia y el glamour de la televisión clásica, invita a la reflexión sobre el mito que envuelve a la figura pública y su impacto en la sociedad argentina. "Mirtha tiene que ver con mi historia porque es una persona que pasó por el living de mi casa. Yo tengo recuerdos entrañables de Mirtha, he ido a su programa desde niña y hasta a ido a mi casamiento. Mirtha es una persona que para mí tiene un gran valor afectivo, además de uno simbólico como artista. Ella tiene una impronta muy particular, su voz, su estilo, su refinamiento. ¿Qué pasa cuando esa voz de Mirtha se pone en la voz y el cuerpo de una mujer que no tiene nada que ver con ella? Ahí es, donde yo creo, que cobra fuerza e intensidad el espectáculo", agregó la actriz, quien también anticipó que en el show se ve la Mirtha picante y polémica que tanta audiencia atrapó a lo largo de su carrera.

Qué dijo Mirtha Legrand del show del homenaje de Muscari

A pesar de los rumores que indicaban que Mirtha se había disgustado con Muscari ante el homenaje que había planeado Valeria Ambrosio, Carreras -quien estuvo invitada a las "mesazas" de Mirtha Legrand en cinco oportunidades y habla en el espectáculo de dos de esas visitas- hizo mención a la primera evaluación de la actriz: "Acompañó emocionadísima, celebrando y aplaudiendo". Si bien estaba pensado para ser un show de pocas funciones (Mirtha, el mito se estrenó el ex Centro Cultural Kirchner), por demanda popular se sumaron funciones en el Teatro Regina los domingos a las 18.