En bancarrota: la drástica decisión de Antonio Gasalla para sobrevivir

En A la tarde revelaron que Antonio Gasalla atraviesa un complicado momento económico y explicaron qué decisión tomó para paliarlo.

Luis Ventura reveló que Antonio Gasalla se encuentra en una complicada situación económica, por lo que debió tomar una drástica decisión personal que habría despertado controversia entre sus familiares. "Empezó a vender cosas", aseguró el periodista en A la tarde (América TV). Cabe destacar que en las últimas horas, Gasalla reapareció públicamente tras varios meses de ostracismo.

Tras varios meses de ausencia pública, Antonio Gasalla charló con Intrusos en la puerta del teatro en donde se realiza la obra Brujas, protagonizada por Moria Casán. Ahí aseguró que no tiene deseos de volver a trabajar, por lo menos en el corto plazo. Luego de este breve intercambio, en A la tarde revelaron detalles sobre la complicada actualidad económica que atraviesa el capocómico. Según contó Luis Ventura, Gasalla puso a la venta un lujoso piso que posee en el barrio de Recoleta, de excelente calidad y ubicación, en un precio que rondaría los 600 mil dólares.

En ese sentido, el periodista aseguró que detrás de esta decisión del humorista hay un complicado entramado familiar. Mientras el portal Paparazzi habló de "bancarrota", Ventura explicó que Gasalla "no necesita la plata". "El tema es que Antonio tomó la decisión de achicar su patrimonio y empezó a vender cosas", reveló el exIntrusos luego de remarcar que el actor no tiene una "herencia directa", ya que no tiene hijos pero que sus herederos serían sus hermanos y sobrinos.

"Los que van a ser los herederos están pataleando porque dicen que no está en su sano juicio, aunque está en su derecho", agregó Ventura. No conforme con esto, el periodista insistió: "Gente de su entorno considera que a veces atenta contra su propia persona con sus decisiones". Pese a la información que brindó Luis Ventura, Mercedes Ninci refutó lo dicho por el periodista y brindó su propia visión del momento que está viviendo Antonio Gasalla.

Ninci explicó que el humorista vivió junto a su hermano Juan Carlos durante el confinamiento de la pandemia, con quien se lleva muy bien. "Tiene muy buena relación con los sobrinos, que no están preocupados, son gente de trabajo, respetan a su tío", agregó la periodista, desmintiendo lo dicho por Ventura. Para cerrar, Mercedes Ninci aseguró: "No me consta que los sobrinos están preocupados, los que conozco y no esperan la herencia de nadie".

La postura de Antonio Gasalla ante las adversidades

Gasalla reveló cómo se toma las vicisitudes de la vida a sus 80 años. “Cuando te hagas grande, acordate que pasarla bien es algo que tiene que hacer uno mismo con uno mismo. De afuera te pueden querer y tratar, pero si vos no armás tu manera de ser, que querés ahora y que querés mañana”, soltó el artista y remató: “Qué es lo que no te gusta y qué te querés sacar de encima, no sirve. Cuando te amargás es porque no sabés qué carajo hacer, buscale la vuelta”.