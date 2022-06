Emily Lucius rompió el silencio tras su eliminación de El hotel de los famosos

Emily Lucius rompió el silencio en Intrusos tras su polémico paso por El hotel de los famosos.

Emily Lucius rompió el silencio tras su salida de El hotel de los famosos y estuvo al borde del llanto en su diálogo con Intrusos. "No sé qué se vio", se sinceró la influencer en la charla que tuvo con Maite Peñoñori luego de su polémico paso por el exitoso reality de El Trece.

Hace unas semanas, la polémica se instaló en El hotel de los famosos cuando muchos espectadores se enojaron con "La Familia" porque consideraban que le estaban haciendo bullying a Locho Loccisano. Rápidamente las redes sociales se llenaron de escraches contra los integrantes de ese grupo del reality de El Trece. Este ataque virtual obligó a varios participantes de El hotel a cerrar sus cuentas en redes o limitar los comentarios.

Entre los que acusaron recibo estuvo Emily Lucius, que no podía creer las críticas que recibía. Por eso decidió publicar una extensa disculpa pública a Locho, su familia y su gente cercana. Por otra parte, la influencer decidió no visitar otros programas de El Trece, como hicieron otros participantes de El hotel que fueron eliminados, enojada con la productora Box Fish por hacerla quedar mal con la edición del reality.

De todos modos, Lucius rompió el silencio con un mensaje de audio que le envío a Maite Peñoñori, que la panelista compartió en Intrusos. "Desde que salí y me enteré de todo lo que estaba pasando afuera, siento una presión muy fuerte en el pecho. Mucha angustia... Lo que más bronca me da es estar triste por un juego. Yo me considero muy responsable, respetuosa y educada", se la escucha decir a la influencer en la grabación.

Casi al borde del llanto, Emily Lucius agregó: "Si hay algo que jamás haría es hacerle mal a otra persona, porque no me lo permito. No sé qué se vio para que se me juzgue tanto". En otro tramo de la grabación, la influencer contó que al ser la primera vez que estaba en la televisión, entró con ganas de "pasarla bárbaro". "Después, cada episodio que pasaban era '¿qué van editar ahora? No sé si lo quiero ver'", cerró Lucius, muy dolida.

Por su parte, Maite Peñoñori aseguró que Emily Lucius le dijo que no quería ir a programas de televisión. "Dijo que no va a ir a los programas porque la está pasando mal. Era algo que tenía que cumplir, pero en términos contractuales con la productora está todo bien", concluyó la panelista de Intrusos.

El pedido de disculpas de Emily Lucius

Consciente del escándalo que se generó en redes sociales por sus acciones en el reality, que además afectaron directamente sus fuentes de ingreso de canjes y publicidad, Lucius decidió compartir una disculpa pública en sus redes sociales. "Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención, pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió", escribió la influencer en su pedido de disculpas público.

En el texto, Lucius reconoció que se equivocó, aunque destacó que "no fue de mala leche". "Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él", agregó la influencer. La respuesta de Locho no tardó en llegar y pese a que no la nombró directamente, el mensaje para Lucius fue claro: "No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos".