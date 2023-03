El video que complica a Marcelo Corazza según Luis Ventura: "El menor"

El periodista de América TV recordó el momento que protagonizó junto a Jorge Rial al exponer a Marcelo Corazza en una situación íntima. Luis Ventura contó cómo fue que recibió el video que pusieron al aire en Intrusos.

Luis Ventura habló sobre la cámara oculta de Marcelo Corazza que pusieron al aire en Intrusos a principios de los 2000, donde se vio al ganador de Gran Hermano en una situación íntima con un menor de edad. El periodista dio a conocer cómo le llegó ese archivo y por qué decidieron publicarlo.

"El tema es así: alguien viene y hace una denuncia y muestra un video oculto que se hizo adentro de un auto, donde Corazza le avanza a un menor de edad. Yo llego un día a la producción y me dicen 'tenés que ir a hacer una nota'. La cámara oculta la hizo la víctima", comenzó su descargo Ventura en A la Tarde. Y sumó: "Yo hice la nota y la persona cuenta toda la historia. Nosotros la pusimos al aire de Intrusos y a Rial y a mí nos mataron".

Ventura se refirió a las acusaciones a él y a Rial en relación con los tintes homofóbicos con los que trataron el tema en su momento: "Decían que nosotros nos íbamos sobre la sexualidad, que nos metíamos en la intimidad de la gente, pero nadie pensó en el menor que estaba haciendo la denuncia. Corazza tenía antes y durante de ese video varias denuncias".

"¿Cómo termina la historia? ¿Cuál fue el programa que descubrió todo esto? ¿Quién era el conductor? ¿Qué fue a conducir a Telefe Jorge Rial?", agregó el periodista. Y cerró: "La verdadera nota no era mostrar la sexualidad, era mostrar que se estaba curtiendo a un menor de edad y estaba probado. Pero cambiaron el título y fueron a buscar al conductor de ese ciclo, que tanto quilombo armó, para que jugara para el equipo a un contrato realmente muy importante".

La pelea en vivo de Juli Mengolini y Luis Ventura

Mengolini había dicho que los Martín Fierro eran un cachivache y Luis Ventura se lo cuestionó en pleno vivo de A la Tarde. "Escuchame Ventura, yo no te acusé de deshonesto. Solo dije que los Martín Fierro son un cachivache, son cosas distintas", aclaró la periodista. "Yo tampoco acusé de cachivache a tu programa ni a tu conducción", le respondió Ventura y Julia le dijo que seguramente nunca escuchó el programa.

"Me sorprende porque en muchas oportunidades, en medios que dirigí como Paparazzi y Crónica, realmente me pareciste una mujer con una mirada inteligente. Me parece que esto no es inteligente y me duele porque estás diciendo algo que es inexacto totalmente pero bueno, vos lo querés decir y estás en tu libertad, estás en un país libre. A mí me duele porque es inmerecido y me rompo bien el orto para hacer los Martín Fierro que vos ninguneas", cuestionó Ventura.