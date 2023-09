El vergonzoso momento de Pampita con una abuela en el Bailando

La modelo lanzó un desacertado comentario contra una abuela y recibió una picante respuesta en su contra.

Pampita quedó envuelta en una controvertida pelea con Nelly Camjalli, la abuela de 82 años que participa en el Bailando 2023 (América TV), luego de soltar polémicas declaraciones. La confusión de la modelo en su tirante cruce con la mujer que saltó a la popularidad por sus participaciones en Luzu TV.

Después de su debut en la pista del Bailando, Nelly recibió una fulminante devolución de Ángel de Brito y Pampita, que en un intento por dar una devolución amable, soltó un polémico comentario que desató a la mujer. "Me faltó movimiento de caderas", apuntó la modelo como tip para que la abuela pueda mejorar su performance si pasa de ronda. "No lo esperes. Ni en pedo", le contestó ella, desatando un picante ida y vuelta.

"¿No es que va a haber evolución? ¿Tengo esperanzas de que vayas a mejorar?", preguntó confundida Pampita. Con el mismo tono afilado, Nelly le respondió: "No, no, nena. Me cuesta. Ni en pedo". "Ya ella misma se tira para abajo", lanzó la otrora ganadora de un Bailando y actual jurado de la competencia.

Reticente, Nelly se defendió y acorraló a Pampita con una opinión ácida: "Tengo dos días para acomodar los huesos después de esto. ¡Estás loca! Te quiero ver bailando a vos a mi edad". "Yo voy a bailar igual y mejor capaz", ladró ofendida la modelo. Sin achicarse, Nelly subió la apuesta y remató con un "no voy a estar para verte".

Nelly habló de su futuro en el Bailando

Tras su participación en la primera gala y a la espera del puntaje secreto de Pampita, Nelly habló con Intrusos (América TV) y reveló: "Estoy agotada. Las críticas no me molestan nada, me chupan un huevo. (...) No quiero votos de lástima. Para mi gusto no es fácil".

Además, cuando el movilero le preguntó si se veía con chances para pasar a la próxima ronda, Nelly no dudó en lanzar: "Me da lo mismo". Siguiendo esta línea, la abuela de 82 años que en su debut bailando recibió un 10 de Moria Casán se mostró desinteresada en ganar y subrayó "estoy disfrutando el momento".