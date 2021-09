El Tucu López y la posibilidad de abrir la pareja con Sabrina Rojas: "Es un vínculo"

El Tucu López reveló qué tipo de relación tiene con Sabrina Rojas, después de que se viralizara una imagen en la que se lo ve muy cerca de Juana Viale.

Luis Tucu López definió de forma contundente cómo es su relación con Sabrina Rojas ante los rumores de que se trataría de una "pareja abierta" ya que el último fin de semana se vio una imagen en la que se veía al locutor muy cerca de Juana Viale. El integrante de la obra Sex y la actriz conforman la pareja del momento, sin dudas. A casi una semana de que Rojas confirmara la relación con una mimosa foto en sus redes sociales, los programas de espectáculos buscan declaraciones picantes tanto de los protagonistas de este nuevo amor como de Luciano Castro, ex pareja de la actriz y padre de sus hijos.

Desde que comenzaron a salir el Tucu López y Sabrina Rojas, tanto en las redes sociales como en distintos programas y portales de espectáculos se especuló con que tenían una relación abierta, un tipo de pareja cada vez más usual. "Con Sabri nos estamos viendo muy seguido. Ya está, todo es armonía y felicidad", comenzó explicando sincero el locutor en diálogo con Intrusos. "No le ponemos título, o sí, depende, no sé yo no le ando poniendo título a nada en general en la vida pero estamos juntos", siguió López, aunque lo más interesante de la nota llegaría instantes después.

"¿Tienen exclusividad?", pinchó el cronista del programa de América TV conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, pensando en la foto que se viralizó recientemente en la que se ve al actor de Sex muy cerca de Juana Viale. El Tucu López primero se sorprendió ante la consulta pero después respondió de forma contundente: "Sí, estamos nosotros con nosotros, es un vínculo de uno y uno. Estamos juntos, somos pareja".

El Tucu López habló de la interna entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

El locutor también habló con Paparazzi sobre cómo es la dinámica en la relación entre Rojas y Castro, que coinciden en la obra Desnudos. “No tengo ningún drama con nadie, por supuesto que no, es su laburo y está buenísimo. A Luciano no lo conozco, pero estaría todo súper bien, es el ex de la mujer con quien estoy. Lo que más quiero yo es que tengan un vínculo armónico de amor y de diálogo”, continuó y luego reveló si iría a ver a Castro y a Rojas a la obra Desnudos: “Yo estoy haciendo Sex, me encantaría poder ir, en algún momento supongo que podré, pero coinciden nuestros horarios”.