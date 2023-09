El triste relato de Pachu Peña sobre un aspecto de su carrera: "Duró poco"

El comediante dio a conocer un sueño frustrado de su carrera. Pachu Peña contó todo sobre un costado desconocido de su vida.

Pachu Peña es un humorista que comenzó su carrera en la década del 90 como pate de Videomatch y desde entonces no dejó de hacer éxitos dentro de la comedia en televisión, teatro y cine. A pesar de esa realidad, el artista dio a conocer que siempre tuvo una cuota pendiente en su carrera y contó los motivos por los que nunca pudo dedicarse a esa arista del arte.

El comediante habló con Sergio Lapegüe, en su programa El Galpón, y reveló la cuenta pendiente que tiene con la música. "Me gusta mucho. Toco la batería, aprendí de chico. Toco cada tanto. Tuve una banda que duró poco: dos noches (risas). Estábamos con Claudio Villarruel, Carlitos Sturze, con los ex VideoMatch", comentó Peña.

"Salimos de Videomatch e íbamos a tocar. Nos divertíamos. La música me encanta, no puedo vivir sin música", continuó el artista. Asimismo, el humorista aseguró que vendió la batería pero que tiene ganas de volver a tocar: "Es cuestión de ponerse y estudiar, oído creo que tengo".

Pachu Peña, sobre su paso por Gran Hermano

"Yo fui a la casa a llevar un poco de humor, había gente que no quería divertirse conmigo. Me acuerdo que Badalá me dijo que no me meta con él. Nos habían convocado a mí y a José María Listorti. José al final se bajó y cuando fui a decir que no, el productor me convenció", comentó Peña sobre su participación en la edición de Gran Hermano llevada a cabo en Telefe en 2008, donde convivió con Cinthia Fernández, Nino Dolce, Lissa Vera y otras figuras. Y agregó: "Yo tenía a mis viejos jodidos, aguanté muy poco. En un momento empecé a medir una mesa de madera para saltar el paredón y salir a caminar por la avenida en calzoncillos, me arrepiento de no haberlo hecho".

Pachu Peña y un fuerte accidente automovilístico

"Fue un susto tremendo, yo venía manejando con mucha lluvia en el tramo de la autopista Rosario - Córdoba y un poco antes de llegar a Leones, en un momento no sé si fue por un charco o por un pozo pero el auto se me fue de control. Calculo que por la tormenta que había el auto patinó y no me dio lugar a controlarlo", comentó Peña sobre lo ocurrido en un viaje por ruta. Y cerró: "Por suerte yo había salido muy temprano y venía muy concentrado, escuchando música en el auto, incluso sin el celular encima. Terminé golpeando contra el guardarraíl del lado izquierdo, es decir que terminé con el auto en dirección contraria al sentido de los autos, y venía viendo cómo venían los otros autos de frente que se iban acercando".

Peña relató que en ese momento mucha gente se le acercó para preguntarle cómo estaba y se sorprendieron al ver que se trataba de él. "Viví un susto muy grande y la saqué barata porque podía haber sido una tragedia si venía alguien más cerca a mi auto. Así que creo que me iluminó Dios o mis padres, no sé bien, pero sé que podría haber sido tremendo. Solo fue un susto muy grande", cerró.