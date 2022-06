El triste anuncio de Betty Olave, madre de Rodrigo: "Hace muchísimo tiempo"

La madre del Potro cordobés decidió contar su realidad. De acuerdo a su punto de vista, Betty Olave lleva consigo un prejuicio fruto de los golpes que le dio la vida.

Beatriz Olave, más conocida como "Betty", realizó una dura reflexión a casi 22 años de la muerte de su hijo Rodrigo Bueno. La madre del "Potro" charló con Juan Alberto Mateiko en un video con el que recordaron al mítico cantante cuartetero.

"El 24 de mayo nació un niño tan precioso llamado Rodrigo. Quería decirles que estoy levantada desde las cinco de la mañana esperando su nacimiento y festejando todo el día los años que cumple mi hijo. Quiero que todo el mundo escuche un pedacito de su música que lo mantenga vivo como lo mantengo yo. Es el mejor regalo que me pueden hacer como madre. Y creo que yo también, un día, les hice un regalo con Rodrigo y su música", reflexionó Betty Olave, quien también habló de las razones por las que llegó a considerarse como una "viuda negra".

En diálogo con Intrusos, Olave reflexionó sobre su vida sentimental y los golpes que sufrió a lo largo de su vida: "Yo estoy sola hace muchísimo tiempo. Se me murieron todos, lamentablemente soy la viuda negra. No sé quién se va a acercar para darme la mano. Salgo a bailar, me junto con los jóvenes. No pretendo conquistar a un joven porque hago de mamá, pero no me mandes a los jubilados porque si lo soy pero no lo quiero ser".

El día que el Potro Rodrigo Bueno sorprendió al hablar de Perón

"El Potro" Rodrigo Bueno siempre tuvo opiniones para todo. En más de una oportunidad se expresó sobre el mal pasar de los argentinos a comienzos de 2000 y hasta llegaron a preguntarle si sería político. Sin embargo, y poco tiempo antes de comenzar sus maratónicos 13 Luna Park, el cordobés habló de Juan Domingo Perón y sorprendió a todos.

Consultado por la prensa sobre si Juan Domingo Perón hubiese ido a verlo en un show en vivo, Rodrigo Bueno no dudó en decir las siguientes palabras: "Seguro que hubiese ido a ver a Rodrigo, porque el General Perón iba a ver a los fenómenos que convocaban multitudes. Como el 'Mono' Gatica, y ese tipo de gente".

Rodrigo nunca se pronunció sobre sus ideales políticos, sin embargo su compromiso social fue notorio: ayudó a niños hospitalizados en Tucumán, o mismo acompañó a Carmen Barbieri a repartir juguetes en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. Fue un grande por su música, y también por su don social.