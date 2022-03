El Trece y una histórica figura que casi va presa: "Tuvo suerte"

Una histórica exestrella de El Trece casi va presa en Estados Unidos y respondió con furia en Instagram.

Una histórica figura de El Trece casi termina presa en Estados Unidos y la pasó muy mal en el país en el que vive hace un tiempo. Apenas trascendió la información al respecto en la televisión de su Argentina natal, explotó de furia y decidió responder a través de su cuenta oficial de Instagram.

Se trata nada menos que de Brenda Asnicar, que estalló cuando se enteró de que Laura Ubfal había revelado en Intrusos (América TV) lo que les ocurrió a ella y a una amiga que la acompañó a un bar en Miami. De acuerdo con la periodista especializada en la farándula, la ex Patito Feo estuvo a punto de ser detenida por un escándalo vinculado con el pasaporte y los papeles personales.

Brenda Asnicar estalló contra Intrusos: "Mienten"

Mediante tres historias con un fuerte contenido en su perfil de Instagram (@basnicar), la joven actriz, cantante y diseñadora de moda directamente se la pudrió al programa de América TV. Con un fondo celeste y violeta más las letras blancas en cursiva, dejó un mensaje lapidario a modo de descargo y de contraatque contra el ciclo que conduce "Flor" de la V.

Brenda Asnicar liquidó allí a Laura Ubfal y posteó en sus stories: “No es mi estilo responder a quienes, por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca alimentar esta forma perversa de participar de un juego mediático al que no pertenezco”, comenzó.

Sin ningún tipo de filtro, la actriz de 30 años detalló paso a paso lo que en realidad ocurrió: “Nos pidieron el documento para vendernos una copa de vino, así son las normas en USA y está muy bien. Pero no les sirvió el documento argentino y me pidieron el pasaporte, que no llevaba por motivos obvios de seguridad".

Además, la protagonista señaló que "si tenía fotos del mismo y también el registro de conducir y otros documentos" que acreditaban su identidad, su mayoría de edad "y otros datos personales”.

La exnovia de "El Duki" y de Carlos Tevez puntualizó que “a partir de allí todo se tornó raro", por lo que con su amiga se sintieron "maltratadas y discriminadas". "Pedimos hablar con el responsable del bar y, ante la negativa, pedimos el nombre de la persona cuya actitud discriminatoria provocó la situación para dejar asentada una queja por maltrato, pero se negaron”, amplió Brenda Asnicar.

Por último, aclaró que "para no prolongar este extraño apisodio", ambas decidieron irse "al bar de al lado" y que “eso fue todo" lo que pasó. "Me resulta incomprensible la historia maliciosa e inventada”, concluyó.

Qué dijeron en Intrusos que hizo explotar a Brenda Asnicar

En el programa de "Flor" de la V, Laura Ubfal informó que "Brenda se sentó en un restaurante con una amiga y pidió un cóctel. El mesero le pidió el documento y ella dijo '¿qué? No lo tengo'". En ese sentido, en la emisión recordaron que en Miami, y en gran parte de Estados Unidos, se solicita alguna identificación a quienes piden alcohol, para confirmar que son mayores de 21 años.

"Entonces, el mesero le explicó que no le podía vender alcohol. '¿No me reconocen?', les dijo ella", agregó Ubfal. Lejos de serenarse, el ambiente se fue caldeando y la actriz comenzó a discutir con el personal del local, quienes decidieron llamar a la policía mientras le insistían a Asnicar: "Esto no es Argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación", le reiteraron.

Luego de varios minutos de discusión, se hicieron presentes tanto el gerente del restorán como efectivos policiales. "Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo y tuvo suerte de que no terminó presa", sumó Ubfal. Pero eso no fue todo, porque la periodista también reveló otra tensa situación que debió vivir Brenda Asnicar: "El mesero escrachó a la actriz en Instagram, donde contaron la situación y revelaron que la ex Patito Feo había mandado mensajes para pedir un descuento a cambio de posteos en sus redes".