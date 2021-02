El Trece, el canal del Grupo Clarín, interrumpió un móvil cuando una mamá denunciaba falta de vacantes en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en medio del primer día de clases en ese distrito. La situación tiene que ver con una acusación de amenazas contra los padres si no se cumplía con la presencialidad. Desde la Ciudad aseguraron a este medio que no quedará libre "ningún chico".

Hoy volvieron a abrir las escuelas porteñas y despertó quejas en varios sectores. En los medios macristas sucedió este hecho lamentable: "Mando a mi hijo a la escuela porque sino pierde la vacante y hace 2 años que vengo luchando para tener una vacante", lanzó la madre y la cortaron.

Eduardo López, secretario general del gremio docente UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), tuiteó con enojo: "Qué vergüenza la pauta". El líder sindical, de esta forma, hizo referencia al cambio de transmisión en el canal del Grupo Clarín.

Las acusaciones sobre presiones contra los padres que tienen dudas de llevar a los chicos a las escuelas se multiplicaron. Al respecto, por redes sociales, se viralizaron diferentes comentarios -y capturas- en los que se sostienen presiones de directivos y funcionarios con respecto a las vacante. Por ejemplo, la licenciada en Economía Eva Sacco envió a través de sus redes sociales un largo "hilo" de tuits en el cual sostiene: "Nos amenazan con la perdida de la vacante y con denuncias por vulnerar los derechos del niño y adolescente. Nos exigen firmar autorizaciones deslindando la responsabilidad en caso de problemas de salud por asistir. Nos amenazan con la perdida de la vacante y con denuncias por vulnerar los derechos del niño y adoles³cente. Nos exigen firmar autorizaciones deslindando la responsabilidad en caso de problemas de salud por asistir".

Más allá de estas acusaciones, tras la consulta, fuentes del Ministerio de la Ciudad dijeron a El Destape que no habrá problemas con las vacantes y que "por el momento no se contará la falta". En ese sentido, sostuvieron que hay "diálogo" con los padres durante la semana. "Se toma lista, pero no quedará libre ningún chico", aseguraron.

Por otra parte, la Justicia aceptó hoy un amparo para que los docentes que son mayores de 60 años trabajen de forma remota y no presencial por ser grupo de riesgo. Lo había solicitado la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el principal gremio docente de la ciudad de Buenos Aires. El sindicato presentó un recurso de amparo en la Justicia para que los docentes porteños mayores de 60 años "sean dispensados de asistir a sus lugares de trabajo y puedan realizar sus tareas de manera remota", ante el inicio del ciclo lectivo en el distrito porteño.

El Juzgado en 1ra Instancia en lo Contenciosos Administrativo y Tributario, a cargo de la Doctora Elena Liberatori, ordenó hoy que se “suspenda la obligación de impartir clases de modo presencial”, en el caso de una docente mayor de 60 años.