El Tirri filtró una intimidad de la ruptura de Tinelli y Guillermina Valdés: "Es obvio"

El Tirri comentó detalles íntimos de la relación que Guillermina Valdés mantiene con el entorno de Marcelo Tinelli tras la separación.

Luego de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, "El Tirri" fue consultado acerca de la relación que tuvo la pareja. Y curiosamente, el músico filtró algunos detalles inéditos sobre la intimidad del empresario y la actriz.

A través de Socios del Espectáculo, programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece, "El Tirri" fue muy respetuoso de la relación que tuvo su primo con la artista: "Yo siempre digo que una relación es un mundo aparte que sólo lo conoce uno".

En tanto, el cantante y percusionista indicó que "nunca" se llevó mal con Guillermina y hasta reveló: "El otro día nos encontramos en el gimnasio y todo bien". "No me llevo mal con mucha gente, pero digo que el mundo de cada relación es tan personal...", agregó.

Pese a que Tinelli y Valdés cortaron tras nueve años de relación, "El Tirri" opinó que "desde afuera los veía bien". Y también explicó que jamás tuvo inconvenientes con las novias de su primo: "Me llevo bien con todas las parejas (NdeR: de Marcelo Tinelli)".

Sin embargo, y curiosamente, Luli Fernández le hizo un comentario muy picante de un hecho que tuvo lugar hace unos días: "Se habló siempre muy bien de la buena relación entre ellas y este fin de semana fue el cumple de Mica Tinelli y Guille no hizo ni siquiera una expresión pública en sus redes". "Tampoco pasa todo por Instagram. Yo no le pregunté, pero capaz que le digo a Mica su la saludó y me dice que sí", consideró el músico.

En dicho marco, Lussich también se metió en el debate y le preguntó: "¿Están peleadas Guillermina Valdés con las hijas de Tinelli?". "No", sostuvo "El Tirri". Y en referencia a que Cande Tinelli dejó de seguir a Guillermina, expresó: "Eso es obvio, el distanciamiento es clarísimo. Yo antes hablaba pero ahora no. Pero cuando me encontré con ella en el gimnasio estuvo todo bárbaro: beso, abrazo".

