El salteño que ganó en Los 8 Escalones y dejó mudo a Guido Kaczka: "Las cenizas de mi mamá"

Ezequiel ganó dos millones de pesos en Los 8 Escalones y conmovió a Guido Kaczka con su historia. El testimonio del joven salteño por El Trece.

Un participante de Los 8 Escalones le contó su historia de vida a Guido Kaczka y conmovió a todo el estudio de El Trece. El ganador de los 2 millones de pesos que es oriundo de la provincia de Salta expuso detalles de su vida personal tras la reciente pérdida de su mamá.

Ezequiel se presentó a Los 8 Escalones y quiso formar parte del grupo de salteños que saltaron a la fama en el último tiempo. Se trata de Marcos Ginocchio, campeón de Gran Hermano; Antonio, el participante de Masterchef; y José, el niño de 13 años que se hizo viral durante el Mundial Qatar 2022 y fue el encargado de brindar unas palabras a los campeones de la Selección Argentina en el reconocimiento que le hizo la Conmebol en Paraguay.

Mientras Guido repasaba sus datos personales, se detuvo en una historia familiar que lo golpeó de lleno. "Muy difícil. Lamentablemente mis viejos tuvieron un accidente de tránsito y mi mamá falleció. Estamos saliendo adelante", reveló. "Ezequiel...", dijo el conductor, shockeado por el testimonio del participante.

Uno de los objetivos de Ezequiel era ganar los dos millones de pesos para poder viajar a Brasil con un objetivo vinculado a la muerte de su madre. "A llevar las cenizas de mamá al mar como a ella le gustaba", expresó. Finalmente, llegó a la final y fue el ganador del premio mayor, por lo que todos se fundieron en aplausos. "No tengo palabras para este momento. Gracias. Agradecer infinitamente al universo, a las energías, al cosmos, a mi mamá que está en el cielo y la llevo en el corazón siempre", manifestó emocionado.

El incómodo momento de Guido Kaczka con una participante de Los 8 Escalones: "Me dan ganas"

Guido Kaczka no pudo ocultar la incomodidad en Los 8 Escalones. Durante la transmisión que tuvo lugar el pasado viernes 31 de marzo, en la pantalla de El Trece, el reconocido conductor protagonizó un tenso ida y vuelta con una participante del programa.

"María Sol, de nuevo acá. Hoy menos, menos..., la vez que viniste justo había venido tu ex y ninguno de los dos sabía", expresó Kaczka, consciente de que hace unos días la joven se cruzó con su ex pareja nada menos que en el programa de entretenimiento.

"Ah, no..., nos encontramos con mi ex en la puerta", relató María Sol, con cierta vergüenza. Con la voz un poco entrecortada, y un tanto nervioso, Guido le indicó: "Hoy no hubo ninguna sorpresa. ¿Quién te acompaña?". "Mi papá", respondió la joven, quien optó por no dar más detalles del tema.

Luego, el presentador dio a entender que tenía intenciones de indagar más sobre su vida privada, aunque reconoció que terminó desistiendo para evitar incomodar a la concursante: "Ay, María Sol, tenés una vida intrigante, me dan ganas de preguntar, pero no corresponde. Sí la del juego... ahí va la pregunta...".