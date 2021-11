El reclamo de Novaresio al Turco Asís: "Me dice gorila"

En un picante debate sobre el peronismo y el antiperonismo, Luis Novaresio realizó un fuerte reclamo en diálogo con Jorge Asís. El video del incómodo momento que se vivió en A24.

Jorge "El Turco" Asís volvió a decir presente en una noche de puro debate con Luis Novaresio. Durante la jornada del pasado miércoles, el analista político hizo foco en el acto y el discurso que Alberto Fernández realizó en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia. Y curiosamente, la charla derivó en un incómodo momento en el que el conductor hizo un reclamo: "Me dice gorila".

Al principio del programa "Dicho Esto", emitido por A24, Novaresio trató de dejar mal parado al Presidente de la Nación por su discurso de ayer: "Yo vi un presidente que se tiraba tiros en el pie todo el tiempo. Pobre en su discurso, con alusiones como estas de que el presidente para el 2023 lo vamos a elegir entre todos. ¿Cómo lo viste vos?". Sin embargo, Asís no le dio importancia a sus críticas y resaltó la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

"¿Qué pasó con lo de la asamblea legislativa? Sí se barajó la idea de la asamblea legislativa. ¿Quién cambió todo esto? La Doctora (Cristina Kirchner) cambia porque inteligentemente decide darle otra oportunidad a Alberto Fernández. Es la última oportunidad para Alberto Fernández. No es una altura del año para hacer grandes cambios", señaló el periodista. Y subrayó: "Me parece que está bien lo que hizo y el empoderamiento. El empoderamiento es obra de Juan Manzur, que trabajó con los gobernadores, con los mini gobernadores (intendentes)".

Luis Novaresio y Jorge Asís debatieron sobre el peronismo en A24.

Por qué el peronismo festejó los resultados de las elecciones 2021, según Jorge Asís

Jorge Asís marcó los puntos por los cuales El Frente de Todos celebra los resultados en las elecciones 2021: "¿Cuál es la sensación del triunfo de ellos? Ellos creían que si perdían por 8 puntos era terrible, perdieron por un punto y medio, y casi empataron (NdeR: en Provincia de Buenos Aires). Entonces, eso les devolvió una especie de fe, de esperanza, los renacimientos de la mística política y es esa misión centralista de la política que te impide darte cuenta que te vacunaron en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa... y yo no hablo de la cuestión contable de senadores y diputados".

En tanto, "El Turco" aseguró que "Argentina igual puede blindar su gobernabilidad pese a tener menos senadores. En Diputados salió más o menos bien. Pero ese no es el problema, el problema es la gobernabilidad, que ahora está asegurada y que antes no estaba la decisión de la Doctora (Cristina Fernández Kirchner) de ponerle las fichas a este muchacho, que hoy hubo una simulación de liderazgo".

Por otra parte, Asís consideró que Alberto Fernández tiene una gran oportunidad para dar vuelta la situación de cara a las elecciones presidenciales de 2023: "Ahora se le va a dar todo el empoderamiento que Alberto necesite y se esperará. Hoy está todo para que gobierne. Es decir que nadie te va a presionar, no tenés a quién echarle la culpa. De la inactividad y de la inoperancia se culpaba a las presiones de la Doctora o la pandemia. No hay excusas ahora". Además, reflexionó acerca de la postura que debe tener el macrismo el próximo año: "El 2022 es un año que no hay elecciones y viene bien para recomponer. A la oposición que quiere ser gobierno es a la que más le conviene un arreglo inteligente con el FMI porque, a lo mejor, el 2023 es tuyo...".

Alberto Fernández, en el acto por el Día de la Militancia.

El fuerte reclamo que Luis Novaresio hizo en diálogo con Jorge Asís

Tras el análisis sobre cómo quedó parado el peronismo luego de las elecciones 2021, Jorge Asís le hizo un curioso comentario a Luis Novaresio: "Este peronismo tiene que ver con un gran voluntarismo y simulación, pero no tiene nada que ver con aquella militancia que se magnifica. Sé que todo esto lo hablás con Campolongo". De manera sorpresiva, y con un dejo de tristeza, el conductor reveló: "Campolongo se enoja y me dice 'Gorila' y no sé cuántas cosas más".

Frente a semejante situación incómoda, Asís trató de explicarle a Novaresio si es o no antiperonista: "Vos no sos gorila, vos sos...". Tras unos segundos de pausa, el periodista reculó y le marcó: "Vos sabés que en 1945 nacen los mellizos, que condicionaron en adelante la historia argentina. Nace el peronismo y el antiperonismo. Y una cosa sin la otra, casi te diría que no tiene razón de ser".

Cómo ve hoy Jorge Asís al macrismo y el peligro que Milei significa para Juntos por el Cambio

En otro de los puntos interesantes de la charla, "El Turco" Asís le advirtió a Luis Novaresio que el macrismo cuenta con una fuerte interna: "En la oposición, el principal ganador es Rodríguez Larreta, pero se quejan de gordos... Patricia Bullrich se queja de que sacaron un 47% y le parecía que estaba para sacar más de 50%, que es una forma de verduguear a María Eugenia Vidal y plantar anticipadamente la interna".

Por otra parte, Asís señaló que la aparición de Javier Milei significa un gran inconveniente para la coalición de Juntos por el Cambio: "En realidad el problema que tienen ahí es más grave porque 'El Ángel Exterminador' no es más Macri sino Milei. Hoy Milei, que los atrae, simultáneamente los puede hacer implosionar por las posiciones mismas de Milei. Por supuesto que Macri pagaría y adoraría decir las cosas que dice Milei y no se atreve".

En tanto, evaluó la figura que representa Milei en la política actual: "Ha llegado a convencer a los jóvenes e incluso los pobres de que el liberalismo es algo rebelde y contestatario, lo cual estamos hablando de un tipo al que las neuronas le funcionan bien". Finalmente, marcó que habrá una fuerte ruptura entre el macrismo y la UCR: "Milei es 'El Ángel Exterminador' porque la relación de él con Bullrich y con Macri implosiona la UCR (Unión Cívica Radical), que nunca puede estar con ellos. Es un problema serio el que tienen. Están apresurados y gordos. Gordos porque les fue bien. Oficialismo y oposición tienen el problema de Buenos Aires. ¿Qué significa? Por qué se jacta Patricia Bullrich de que ella consiguió más senadores. Porque ella nacionalizó la campaña y no se centralizó en Buenos aires y la Capital. La Capital tendría que haber sacado 50 o 52% porque alguien que vos querés como Milei se generó un propio fenómeno".