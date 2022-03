El Pollo Álvarez vio una foto de Sol Pérez y reaccionó: "Esto es un asco"

El conductor de Nosotros a la mañana fue durísimo con una foto de la panelista. El detalle que lo indignó en vivo.

Joaquín "El Pollo" Álvarez aprovechó el momento distendido que adoptó Nosotros a la mañana tras el corte publicitario e indagó un poco en el tiempo libre de sus panelistas. Luego de conocer que Sol Pérez estuvo sacándose fotos, el conductor pidió verlas pero se llevó una sorpresa desagradable.

La columnista del programa de El Trece contó que salió junto a Mariel Di Lenarda e hicieron "una sesión de fotos". Sin embargo, la co-conductora se sinceró y aclaró: "Las que Sol me sacó a mí quedaron divinas, y yo con ella me copé y le saqué fotos hasta con una palmera, porque me pareció que estaban lindas, pero ahora no sé…”. Tomando de las manos el celular de su colega, El Pollo exclamó: “¡Esto es un asco!”.

"¿Dónde está Sol? Está escondida atrás de la palmera. No se la ve. Es como cuando se quieren hacer los artísticos, pero esto no tiene sentido”, agregó Álvarez. Tentada, La Tota observó: “A mí me pareció que estaban lindas…”. Entre risas, Sol Pérez la secundó, pero el conductor siguió: “No se le va la cara, puede ser cualquier persona”.

Mostrando las fotografías en la cámara, Di Lenarda recibió un picante comentario por parte de la locutora de NAM: “Lo tuyo es el periodismo, Tota, ya está”.

Amalia Granata destruyó al Pollo Álvarez: "Que me pida perdón"

Todo comenzó mientras debatían acerca de la novedad de que la Justicia dictó la falta de mérito para Ricardo Biasotti por la denuncia por abuso sexual que realizó su hija Anna Chiara del Boca, a quien tuvo junto a la actriz Andrea del Boca.

Esta gravísima acusación fue uno de los temas más calientes en los medios nacionales durante un buen tiempo y en aquel entonces "Amelie" salió a respaldar a Biasotti, su expareja. Es que, como parte de la presentación, Anna aseguró entre otras cosas que su padre veía películas para adultos delante de ella cuando era pequeña y que Granata participaba de esas situaciones incómodas.

Tras la resolución judicial en favor de Biasotti, en Polino Auténtico la consultaron a Amalia acerca de ese fallo y le hicieron recordar otra vez lo ocurrido con él. Entonces, la madre de Uma (14) remarcó: “Mi relación con Ricardo se terminó cuando yo me fui a vivir a Chile, duró un año y medio”.

Con mucha convicción, defendió aún más su postura inicial y profundizó con respecto a Anna Chiara y a Andrea del Boca: "(Todos) se enteraron cuando lo defendí. Yo viví el infierno que vivió ese hombre por ellas...".

Ya sobre el cierre de la conversación, Granata destruyó al líder de Nosotros a la Mañana por algunas opiniones que brindó al aire sobre este tema en su momento: “Estoy esperando encontrarme con ´El Pollo´ Álvarez para que me pida perdón por las barbaridades que dijo sobre mí y sobre Ricardo”.