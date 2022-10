El Pollo Álvarez escrachó a Sofía Zámolo y mostró su celular en vivo

"El Pollo" Álvarez deschavó a Sofía Zámolo y mostró lo que la modelo estaba mirando en su celular mientras estaban al aire en Nosotros a la Mañana (El Trece).

"El Pollo" Álvarez expuso a Sofía Zámolo, su compañera en Nosotros a la Mañana (El Trece), y mostró en vivo la pantalla del celular de la modelo, quien había estado durante varios minutos usando el teléfono mientras estaban al aire.

Todo comenzó cuando el conductor y el resto de los panelistas comenzaron a cantar la canción 5 Minutos y Nada Más de la banda chilena de cumbia tropial Grupo Zúmbale Primo. Como Sofía no se sabía la letra, agarró su celular y la buscó en Internet para poder cantar junto a sus compañeros. Cuando "El Pollo" lo notó, la expuso frente a todos.

"Un segundito, un segundito", dijo "El Pollo" mientras se acercaba a donde estaba Sofía para sacarle el celular de la mano. "Sofía Zámolo, mientras todos estábamos gritando y pensando en el sábado, el domingo, el feriado... la letra de 5 Minutos y Nada Más", expuso el conductor, mientras mostraba frente a las cámaras la pantalla del celular de Zámolo. "Me hacen bowling", se quejó Sofía, en referencia a la famosa frase que Vicky Xipolitakis usaba para referirse al bullying.

La feroz pelea entre "El Pollo" Álvarez y Ángel de Brito

Recientemente, "El Pollo" Álvarez se peleó con Angel de Brito, conductor de LAM (América TV) a través de Twitter. Todo comenzó cuando De Brito acusó al periodista de haberle robado información sobre Cande Ruggeri sin darle créditos. "En lo de Pollo se hacen los boludos y se olvidan que Cande Ruggeri ya dio un móvil con LAM el viernes y contó todo", apuntó Ángel.

"Nadie se hace el boludo de la nada, no fue una nota 'primicia' o 'primera vez que habla Cande de su embarazo'. Es simplemente una nota con Cande Ruggeri (amiga) hablando de que va a ser mamá. No veo el conflicto ni el error", se defendió "El Pollo". De Brito no se conformó con su respuesta y le dijo que no es la primera vez que le roban material a LAM. "Respeten el trabajo de otros. Tener primicias cuesta horas de trabajo", remarcó el conductor.

Sin embargo, "El Pollo" se mantuvo firme y negó hasta el último momento haberle robado información. "No sé a quien te referís, pero en lo personal JAMÁS no mencione a alguien que haya conseguido una primicia, así que entiendo estás generalizando. Y hablando de vos y tu programa, mil veces lo mencioné y lo seguiré haciendo (como corresponde) al poner un tema al aire", cerró el periodista.