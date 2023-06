El polémico error de Dominique Metzger en Telenoche: "Me equivoqué"

La periodista advirtió rápidamente su error, que provocó segundos de tensión en Telenoche, el noticiero que conduce junto a Nelson Castro.

Dominique Metzger cometió un polémico error al aire de Telenoche, el noticiero diario que conduce junto a Nelson Castro, y provocó segundos de tensión ante su entrevistada, una madre que salió al aire para denunciar que su hijo fue golpeado con un cinto por un vecino.

El error se dio en el noticiero del viernes 23 de junio, cuando la periodista de El Trece se dirigió a una entrevistada cuyo hijo fue golpeado con un cinto por un vecino y confundió su nombre. "Cecilia", arrojó Dominique para presentar a la mujer, quien no pareció molesta por la polémica confusión.

Rápidamente, Dominique advirtió su error y lanzó: "Perdoname, yo me equivoqué". Mientras, el noticiero puso al aire un paneo de imágenes de la violenta situación que atravesó uno de sus hijos. Ese mismo viernes, la madre de Cecilia Strzyzowski reconoció los anillos, un dije, una valija y trozos de ropa, entre otros elementos, como pertenecientes a la joven de 28 años desaparecida en la ciudad chaqueña de Resistencia, desde el 2 de junio pasado.

"El reconocimiento fue positivo. La mayoría de las cosas que se encontraron son de mi hija, lo que más me golpeó fue el tema de los trozos de buzo... El último con el que la había visto, el miércoles previo a su desaparición. Me golpeó muchísimo. Yo sabía que mi hija estaba muerta, sabía que iba a ser así, pero cuando lo ves y te imaginás que quemaron su cuerpo, que quizás no lo pueda encontrar o si lo encuentro serán restos. Te quitan todo, tu hija, el duelo, el cuerpo. Pero con todo lo que me quitaron, también me quitaron el miedo", declaró la mujer.

Caso Cecilia: fiscales preparan el pedido de prisión preventiva para los detenidos

En medio de la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven presuntamente asesinada en Resistencia, los fiscales de la causa preparan la resolución con el pedido de prisión preventiva para los siete acusados. En las últimas horas fueron incorporadas pruebas clave para esclarecer el posible crimen.

Lo confirmó el fiscal Jorge Gómez, uno de los tres que integran el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, quien detalló que se está volviendo a controlar la prueba y preparando la resolución en la que se dictarán las prisiones preventivas de los acusados, para lo cual tiene plazo hasta el jueves próximo.

"La decisión de esperar al 29 es por la posibilidad de que vayan ingresando algunas pruebas científicas y reforzar así más las pruebas que tenemos", dijo esta mañana el fiscal a la prensa. El funcionario público enumeró que se esperan los resultados de peritajes sobre los teléfonos secuestrados, informes sobre las tareas con georradar realizadas ayer por Gendarmería Nacional y los estudios que realizarán mañana los antropólogos forenses del Poder Judicial de Córdoba sobre restos óseos secuestrados en el marco de la causa.

Sobre los hallazgos del pasado fin de semana, Gómez aclaró que una de las cosas que se encontró en la casa de la pareja integrada por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos de los detenidos por el hecho, fue "una tela de color rojiza que podría corresponderse con la mochila" de Cecilia.