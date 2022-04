El picante mensaje de Graciela Alfano para La China Suárez: "No le llegás a los tobillos"

Graciela Alfano le dejó un filoso mensaje a "La China" Suárez en Socios del espectáculo por El Trece.

Graciela Alfano se metió de lleno en una de las discusiones de la semana y destrozó a Eugenia "La China" Suárez. "No le llegás a los tobillos", disparó la legendaria vedette desde Socios del espectáculo (El Trece), donde también criticaron con dureza a la joven actriz.

Mariana Brey reveló hace unos días una contundente y desafortunada frase que "La China" Suárez habría disparado durante el punto más picante del Wandagate, y las secuelas que dejó esta revelación se siguen viviendo. “Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte", habría sido la inesperada sentencia que provocó el enojo de mucha gente y hasta la respuesta de Juan José Mussi, intendente de la localidad del sur del conurbano bonaerense.

La primera en responder fue la propia actriz, que apuntó contra los medios y buscó marcarle la cancha a Socios del espectáculo arrobando a Adrián Suar, gerente de programación de El Trece. Esto provocó duras respuestas por parte de los integrantes del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Fue entonces que Graciela Alfano le pidió la palabra a Pallares, quien le dio el okey.

"Señora China, yo soy Rosa de Berazategui porque tengo terrenos allí", comenzó Alfano, mirando a cámara. Pero lo más duro de su mensaje contra la actriz llegó a continuación: "Conozco mucha gente de Berazategui que es brutal y, Chinita, vos no le llegás a los tobillos a esa gente". Lejos de bajarle el tono a la polémica, la panelista de Socios del espectáculo insistió con sus picantes palabras dirigidas a la ex Casi Ángeles. "Así que vos sos China de no sé dónde corno, pero no lo digas como denigrando a Doña Rosa, porque ella es mucho más que vos", concluyó durísima Graciela Alfano.

La filosa acusación de Rodrigo Lussich

"¿De verdad China Suárez nos quiere apretar arrobando a Suar en una historia?", comenzó el programa de este lunes Lussich. Si bien el conductor aclaró que hablaba a título personal, aseguró que sabía que Pallares coincidía con sus palabras. Continuando con su fuerte mensaje, el ex-Intrusos dejó abierta una invitación para "La China": "Desde el día uno que trabajamos acá lo hacemos con absoluta libertad. Y vos también la tenés para salir al aire y hacer un descargo".

"¿Pero usar las redes para apretarnos para que nos callen? ¿En serio? No solo no tenés empatía, sino que además le erraste al bochín, una vez más. En un rato nos vamos a ocupar de vos", cerró indignado Lussich. Así, el conductor respondió de forma lapidaria al mensaje que dejó en redes "La China" Suárez, quien seguramente tampoco se quedará callada y replicará contra el periodista.