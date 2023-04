El peor momento de Miriam Lanzoni en Brasil: "No quiere"

La actriz se mostró desesperada en su descargo. Miriam Lanzoni habló de una mala experiencia en un hotel de Brasil.

Miriam Lanzoni se pronunció sobre un mal momento vivido en sus vacaciones en Brasil. La actriz y panelista de televisión aseguró haber sufrido un robo en el hotel donde paraba y contó qué medidas debió tomar de inmediato, al ver que se habían llevado todo.

"Viste cuando decís me tomo un break, una mini escapadita, pero cuando el destino no quiere, no quiere... Nos han desvalijado en el Hotel Nacional Río, nos abrieron la caja fuerte, estamos yendo a hacer una denuncia, lo tomamos como un paseo. Con tiempo, nos han afanado todo, la tarjeta de crédito, todo es todo", comenzó su descargo Lanzoni en un video que compartió en su cuenta de Twitter.

La expareja de Alejandro Fantino reveló que a otro huesped del hotel le ocurrió lo mismo y sumó: "Roban con esta modalidad Hotel Nacional Río. Te abren la caja fuerte, te roban dinero y/o tarjetas, luego la vuelven a cerrar. Cuando intentas abrirla, da error. Ahí llamas para resolver el problema y los hdp se llevan la caja fuerte para no dejar evidencia".

"Acá están los gerentes del Hotel Nacional Río. Daniel y Renato Días Correa. Hotel que funciona como un organización delictiva que roban a los huéspedes. Abren las cajas fuertes, te desvalijan y luego se llevan las cajas para no dejar evidencia. Hay muchos damnificadas", recalcó la celebridad en otro de sus tweets.

Las respuestas de la gente a Miriam Lanzoni en su mal momento

Los usuarios de Twitter se solidarizaron con Lanzoni por el momento que vivió y le pidieron que indicara los datos del hotel para que eso no le ocurra a nadie más. "Hace denuncia policial y además ellos se tienen que hacer cargo", "Por favor, arroba en el Hotel, así conocemos cual es concretamente, hay más de un Nacional, el que conozco es en Sao Conrado, para no ir jamás" y "Qué lacras" fueron algunos de los mensajes que se vieron.