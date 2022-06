El particular pedido de Guido Kackza a la producción de El Trece: "Lo prometo"

Guido Kaczka le hizo un sorpresivo pedido a la producción de El Trece luego de que un participante de Los 8 Escalones protagonizara un problema en plena transmisión del programa.

Guido Kaczka le hizo un particular pedido a El Trece.

Guido Kaczka le hizo un particular pedido a El Trece.

Guido Kaczka descolocó a la producción de El Trece con un pedido muy particular. En la edición del pasado viernes 10 de junio, un participante de Los 8 Escalones del Millón protagonizó un problema en plena transmisión del programa, por lo que el conductor reaccionó y decidió intervenir.

En el marco de un nuevo certamen por buscar el millón de pesos, un participante llamado Alejandro contó que le gustaba bailar flamenco. Tras enterarse, Carmen Barbieri -jurado de Los 8 Escalones- le pidió que hiciera algunos pasos. "Yo estudié mucho tiempo flamenco, pero no soy bailarina. Vos sos bailaor", le indicó. Y agregó: "No me voy a privar de pedirte un 7, 8, 9 y 10".

El hombre accedió y bailó en pleno programa, aunque sufrió un percance: se le rompió la suela uno de sus zapatos. Con el transcurso de la emisión, el concursante respondió bien varias preguntas y logró llegar a la final. Frente a esto, Guido le hizo un sorpresivo comentario: "Me acabo de dar cuenta que se te salió la suela del zapato mientras bailabas".

Carmen intervino y le propuso: "Yo le compro los zapatos". De todas formas, Kackza avisó que la producción se encargaría de resolverle el problema: "Ésta podría llegar a ser la última pregunta. Alejandro amplía la diferencia, y si responde bien la próxima pregunta, podría convertirse en el ganador del millón de pesos y un nuevo par de zapatos". Prometo comprarle un nuevo par".

Creer o reventar, el participante logró ganar el premio económico y el conductor le exclamó: "Dame ese zapato, por Dios". De todas formas, y entre risas, Alejandro le respondió: "No... me gusta haber estado acá. Estoy feliz".

Guido Kackza y el sorpresivo pedido que le hizo a una participante de Los 8 Escalones

Hace unos días, una participante de Los 8 Escalones ganó el millón de pesos y le reveló a Guido Kaczka: "Soy depresiva, me salvé hace tres años". Los ojos de Érica, la mujer que compartió su historia personal. "Voy a quedar acá tirada", expresó, visiblemente conmocionada por haberse consagrado victoriosa.

"No digas esas cosas", le pidió Guido, en una búsqueda por contenerla. Sin embargo, Érica eligió al conductor para contarle una dura lucha que atravesó y que movilizó sus emociones al final del programa. La mujer fue aplaudida por el resto de los concursantes y miembros del jurado. Antes de culminar, la ganadora le dedicó el premio y la victoria a sus hijas, y fue muy generosa en sus elogios con la producción del programa que lidera el conductor de TV: "La calidad humana que hay acá es hermoso, maravilloso. Me sentí contenida, no creí que llegaría acá", cerró Erica, entre lágrimas.