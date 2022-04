El palazo de Graciela Alfano contra Adrián Suar y El Trece: "Me impusieron"

Graciela Alfano fulminó a El Trece y a Adrián Suar tras su salida de Socios del espectáculo. Qué dijo en su visita a LAM por América TV.

Graciela Alfano visitó LAM (América TV) y liquidó a Adrián Suar y a El Trece después de su abrupta salida de Socios del espectáculo. La invitada al programa conducido por Ángel de Brito repasó los motivos por los que se marchó del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. La actriz, modelo y exvedette de 69 años fue durísima con su testimonio y cruzó al "Chueco" por la desprolija despedida de una de sus grandes apuestas en la televisión en lo que va de 2022. ¿Qué le pasó a Graciela Alfano con Adrián Suar?

Graciela Alfano fulminó a Adrián Suar y a El Trece: "Una marca jodida"

En el diálogo con De Brito en el estudio de América, la expanelista de Socios del espectáculo fue lapidaria y recordó: "Yo fui contratada por Adrián Suar. A mí me impusieron en el canal". En la misma línea, explicó que ella quedó en el panel "casi de lástima" y señaló que "Socios tiene una marca de nacimiento jodida".

Incluso, "Grace" rememoró que "en el primer programa, Pallares tuvo un incidente con Jorge Rial y Adrián se puso mal porque fue una cosa fuerte". "Entonces, yo me puse empática y traté de entenderlo", reconoció la invitada.

Además, Graciela Alfano expresó: "Entiendo que soy una mina que habla de sexo, de mis relaciones y tengo una postura. Primero pensé que se ponía mal por esto e intenté bajar los decibeles. Pero después me di cuenta de que era todo el tiempo, cada vez que yo hablaba él se ponía mal".

"Yo me fui porque no aportaba nada y al conductor lo ponía de mal humor. ¿Cuál es el sentido?", insistió la modelo acerca de su adiós a Socios por El Trece. Para colmo, fue aún más lapidaria sobre su breve participación en dicho envío: "Yo no necesito nada del programa. Para hacer sufrir, mejor me voy... Los conductores no me saludaban, no había contacto ocular".

No obstante, también aclaró que "se disculparon después por el destrato" y completó: "Cuando decidí irme, tuve una charla con ´Coco´ Fernández (productor) y Suar".

Graciela Alfano fue a LAM con Ángel de Brito y destrozó a Adrián Suar y El Trece.

Graciela Alfano criticó a Nazarena Vélez en LAM

La invitada admitió que a veces no sirve demasiado quedar como panelista en algún programa de la tele y lo ejemplificó con una de las integrantes del producto de De Brito: "Yo te quiero, pero para mí estás un poquito desdibujada. Vos tenés historia, tenés que venir acá y hablar, eso es lo que la gente quiere".

Allí fue cuando la madre de "Barbie" Vélez le contestó: "Yo lo entiendo, pero estoy en otro momento de mi vida. No tengo la espalda que tenés vos. Hoy yo no haría un montón de cosas que hice, me arrepiento".

"No estamos hablando de tu vida, estamos hablando sobre el personaje acá", la cruzó Alfano, que se puso como eje en determinadas situaciones: "Yo soy una vieja chota que me hago la pendeja, que hago lo que se me canta, que hablo de mi vida sexual y yo voy con ese personaje". "¿Y a tus hijos y a tu familia le encanta y no le molesta nada de lo que contás?", le consultó "Naza", aunque "Grace" le contestó que no.