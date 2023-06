El padre de L-Gante confesó lo peor: "No es hijo mío"

Miguel Ángel Prosi, el padre de Elián Valenzuela, contó toda la verdad sobre su relación con el cantante, en medio de su detención.

El padre de L-Gante, Miguel Ángel Prosi, contó toda la verdad sobre su relación con su hijo, quien continúa detenido en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, acusado de tenencia ilegítima de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad. En su descargo, el hombre habló sobre la situación legal que enfrenta Elián Valenzuela y soltó una llamativa declaración sobre su parentesco.

Se sabe que Elián y su padre tienen un vínculo bastante tenso. En más de una ocasión, el creador de la cumbia 420 dejó en claro que tiene un vínculo mucho más estrecho con su madre que con su papá. Ahora, mientras se encuentra privado de su libertad y a la espera de una resolución, Miguel Ángel reveló un detalle inédito sobre su vínculo.

El hombre se mostró muy conmovido por la situación que enfrenta su hijo y declaró, en diálogo con A la Tarde (América TV), que tiene tanta información sobre su día a día ya que evita comunicarse: “No le pregunté porque no quiero hablar con él. Prefiero ahorrarme el tiempo para hablar con él cuando salga. Con una hora me sobra”.

En este sentido, reveló qué es lo primero que le va a decir cuando lo vea: “Que nos vamos a tener que hacer un ADN, porque a lo mejor si sigue así, no es hijo mío. Yo no era tan pelotudo, en esto no me metía”. Y cerró, sumamente indignado y preocupado: “Hay que ser más vivo en la vida. Los quilombos no hay que buscarlos, hay que evadirlos. Yo sé su afán de chico porque yo también lo tenía, pero no me metía en estos quilombos. Si se enoja conmigo, que se enoje, pero que lo entienda”.

La palabra de la madre de L-Gante sobre el estado de su hijo

Por su parte, Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, se mostró muy cerca de su hijo. "Estos días los pasé en fiscalía haciéndole el aguante. Yo estoy, como toda mamá que está afrontando una situación así su hijo y tiene que estar bien, fuerte. Por momentos flaqueás, pero después te secás las lágrimas...", declaró en Polémica en el Bar (América TV).

Además, aseguró que su hijo cuenta con una gran red de sostén. "Estamos todos ahí y él sabe que estamos todos... Los chicos ya se acomodaron. Tienen su camioneta y desde afuera le están haciendo todo el aguante y yo voy a estar en la zona. O sea, que con eso a él también le da cierta tranquilidad. A él le sirve estos días que está solo ahí, porque siempre estaba con gente alrededor", concluyó.