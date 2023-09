El nuevo trabajo de Wanda Nara lejos de la Argentina: "No será fácil"

Wanda Nara anunció la noticia menos pensada sobre su futuro profesional en Italia: el proyecto que la espera.

Wanda Nara es una empresaria, modelo, conductora de televisión y agente de fútbol de 36 años que actualmente trabaja como representante de su marido, Mauro Icardi. Debido a los contratos del futbolista, se vieron obligados a dejar el país y formar una nueva vida con sus hijos en Europa. A pesar de que el nivel de fama que Wanda tiene en Argentina no es el mismo a nivel internacional, en las últimas horas la mediática reveló que fue contratada para formar parte de un importante proyecto televisivo italiano.

Desde que Wanda se fue del país, regresa muy a menudo para visitar a sus seres queridos y para tomar trabajos temporales, como su rol de conductora en MasterChef, el programa de cocina en el que trabajó junto a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Ahora que regresó a Estambul, Turquía, les adelantó a sus seguidores una inesperada noticia sobre su futuro laboral en los medios europeos.

La esposa de Icardi realizó un posteo en su cuenta de Instagram en italiano con un mensaje para sus fanáticos de Europa, contándoles que formará parte de la edición Italiana del Bailando, llamada Ballando con le Strelle: "¡Hola a todos! Vi que salió el elenco completo de Bailando con las Estrellas. Pero Milly, te olvidaste de mí. Porque este año yo también estaré allí”, adelantó. "Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haré. ¡Nos vemos!", cerró la hermana de Zaira Nara, con enorme entusiasmo.

Con respecto a la salud de Wanda, Karina Iavícoli, panelista de Intrusos (América TV), aclaró: "Vuelve y eso significa que ella está pasando un buen momento. Esto incluye ensayos porque las galas son a todo trapo". Por su parte, Marcela Tauro sumó que en los últimos estudios "le dieron muy bien los valores de todo" y que los médicos "se sorprendieron porque la medicación resultó mejor de lo que esperaban".

El comunicado de Wanda Nara sobre su salud

Desde que Wanda confirmó que está transitando una grave enfermedad, aún no precisó cuál fue el diagnóstico que le dieron los médicos. Para preservar su privacidad, se limitó a publicar una carta para sus seguidores. "Buen día a todos , acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó. El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien", comenzó.

Y explicó que al día siguiente, se hizo estudios más específicos para tener más información sobre su caso. "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio", señaló.

Luego, apuntó contra Jorge Lanata por haber anunciado su diagnóstico cuando ni siquiera ella misma lo tenía. "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos. Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", concluyó.