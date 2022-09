El nuevo novio de Charlotte Caniggia rompió el silencio: "Intentamos ocultarlo"

Ian Hachmann, el tercero en discordia entre Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi, contó toda la verdad sobre su relación.

Charlotte Caniggia protagoniza una gran polémica por su separación de Roberto Storino Landi, con quien llevaba tres años de relación. Según trascendió, el empresario la encontró infraganti con Ian Hachmann, su mejor amigo. En medio del revuelo, el tercero en discordia rompió el silencio y confesó estar profundamente enamorado de la mediática.

"Él entró su casa y la vio con otro: la agarró con su mejor amigo, llamado Ian. Le fue infiel aparentemente porque las cosas estaban desgastadas”, reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. Ian, el nuevo novio de Charlotte, fue invitado al programa y brindó detalles sobre su relación con la modelo.

El joven explicó que su vínculo clandestino con Charlotte "iba a ser íntimo y oculto", pero que de repente "explotó todo muy de golpe" y la noticia trascendió en los medios. Además, dijo estar muy enamorado Caniggia. "Me encanta, por dentro y por fuera es muy linda. Estoy re enganchado y es un bajón porque no sé si ella estará así conmigo", profundizó.

En este sentido, Ian explicó que "fue amor a segunda vista", porque si bien ya la había visto en televisión, se enamoró luego de verla personalmente. "Me gusta su forma de ser y la paz que transmite, la sonrisa, la mirada que tiene. Principalmente lo buena persona que es. Es muy cariñosa y tierna en la parte íntima”, sumó.

Sobre el escándalo con Roberto, quien era su íntimo amigo, el nuevo novio de Charlotte expresó: “No quiero hablar del tema, pero si Roberto dice que nos encontró así, mal por él. Intentamos ocultarlo lo más que se pudo, pero cuando uno no valora lo que tiene, le deja de dar importancia. El que se fue a Sevilla perdió su silla”.

Por último, Ian cerró el tema remarcando que no se arrepiente en lo absoluto: "Mi amor por Charlotte fue más fuerte que mi amistad con Roberto. Mi amor por ella se llevó puesta a la amistad, no me importó, no me dolió haberlo perdido como amigo. He perdido tantos amigos en esta vida, pero prefiero tenerla a Charlotte antes que la amistad con él”.

La dolorosa confesión de Charlotte Caniggia sobre su relación con su padre

Charlotte Caniggia estuvo como invitada en PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa conducido por Andy Kusnetzoff, y confesó que desde que su madre Mariana Nannis se separó de su papá, Claudio Paul Caniggia, su relación con su padre ya no es la misma.

"¿Vos no tenés relación con tu papá?", le preguntó el conductor del ciclo. Charlotte contestó, con lágrimas en los ojos: "Sí, pero él no me habla. Uno como hijo le manda ochenta mensajes pero no me contesta y listo, ¿qué vas a hacer?. A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja".