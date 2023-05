El Nueve definió la figura que reemplazará a Guillermo Calabrese

Tras la muerte del popular chef, la gerencia del canal eligieron al próximo conductor de Qué Mañana!. Hasta el momento el ciclo estuvo a cargo de Juan Ferrara.

La muerte de Guillermo "Cala" Calabrese sacudió al mundo de la gastronomía, a los medios de comunicación y a las autoridades de canal Nueve. El famoso chef era el conductor de Qué Mañana!, el magazine que compartía con Daniel Goméz Rinaldi y destacados panelista, por lo que mientras lidiaban con el dolor de su perdida tuvieron que salir de urgencia a buscar un reemplazo y ya dieron con el elegido.

Tras la dolorosa noticia, la gerencia de la señal decidió que el nuevo conductor del ciclo será Mariano Peluffo. "Más allá que seguirá siendo un magazine con el mismo staff y mismo nombre, 'Qué mañana' tendrá un nuevo conductor animador y será @marianopeluffo", indicó el periodista Pablo Montagna.

De acuerdo a lo consignado por La Naciòn, Peluffo debutaría entre el 8 y el 15 de mayo. Además, se decidió que el resto del staff continúe en el ciclo: Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra, Diego Bouvet, Barbara Casan, Agustina Diaz, Andrea Purita y Alejandro Gardinetti.

Peluffo, además de su basta experiencia en la conducción, tiene una pasado con la cocina, pues acompañó durante varios años a Maru Botana y formó parte de las primeras ediciones de MasterChef y MasterChef Junior. El animador viene de ser una de las figuras de NET TV, donde condujo Editando Tele, entre otros ciclos, y luego pasó a la Televisión Pública para conducir el reality Relatoras Argentinas.

El día de la muerte de Cala, Què Mañana no estuvo al aire, pero el lunes 24 de abril regresó con la conducción especial del ex Cocineros Argentinos Juan Ferrara y la actual conductora de Escuela de Cocina Jimena Monteverde, quienes llevaron adelante un homenaje al chef. Desde ese momento hasta la actualidad, el ciclo quedó a cargo de Ferrara, y las autoridades de El Nueve buscan que el cocinero continué, pero todavía no está cerrado, pues el cocinero tenía un compromiso previamente asumido.

El emotivo posteo de Rinaldi para despedirse de Cala

A través de su cuenta de Instagram, el panelista de Qué Mañana! recordó a su compañero y escribió: "Así elijo recordarte, Calita, divertido, simpático, amoroso, afectuoso. Días atrás por los numerosos casos de gripe le dije a Cala y a mis compañeros que tendríamos que volver al saludo de puño, pero aquella mañana, hace tres días, me dijo 'pero dame un abrazo', y eso hacíamos cada mañana".

"Cala se divertía mucho con los 'sartenazos', los chimentos de espectáculo, también cuando yo decía palabras en inglés durante sus recetas y nos reíamos de manera cómplice cuando escuchábamos algún disparate 'por ahí'", agregó el periodista especializado en espectáculos.