Juan Braceli y la enseñanza que le dejó Calabrese: "Como hacer el amor"

Uno de los integrantes de la camada original de Cocineros argentinos develó la picante enseñanza que le dejó Guillermo Calabrese y que lo forjó para todo su camino en la gastronomía.

En una emotiva emisión homenaje a Guillermo Calabrese los integrantes actuales del programa Cocineros argentinos (Televisión Pública) compartieron anécdotas con el querido chef que falleció a los 61 por un paro cardíaco y Juan Braceli, uno de sus compañeros de la primera camada del imbatible formato, mencionó una insólita enseñanza que le dejó el respetado cocinero y maestro.

Conmovido hasta las lágrimas, Braceli contó ante todos sus compañeros en el estudio cuál fue uno de sus primeros temores en la cocina, cuando recién empezaban con el icónico programa: "Yo soy cocinero y a Cala lo considero un maestro. Más allá de cualquier técnica que me haya enseñado yo tenía un problema con la sartén, se me volcaban las cosas. No me animaba y por eso no arrancaba nunca".

"Un día me agarra cuando le digo esto y me dice: 'Usted cuando va a hacer el amor se pone a pensar en bueno, me saco los zapatos, las medias. No, se arroja y es visceral. La cocina es visceral. La cocina es como hacer el amor", cerró Braceli adornando la historia de "Cala", quien le dio un picante consejo para abandonar su miedo a usar las sartenes.

El dolor de Ximena Sáenz por la muerte de Guillermo Calabrese

Otra de las que tomó la palabra fue su compañera de muchos años en Cocineros argentinos Ximena Sáenz, quien eligió evocar a Calabrese con una tierna reflexión: "Era súper generoso con todos y eso es la humildad de los grandes. Cocineros es una casa grande. Han pasado muchos cocineros por acá y eso nos enorgullece. Nos encanta que todas las personas que se dedican a la cocina sientan que acá hay un lugar para ellos, ni hablar los productores. Seguramente eso también lo aprendimos de Cala".

El popular chef murió en la madrugada del viernes a causa de un paro cardíaco, informaron fuentes sanitarias y policiales. Guillermo Calabrese se descompensó mientras estaba en el departamento de su hija, ubicado en la avenida Dorrrego al 2000, de la ciudad de Buenos Aires, y fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital Fernández, donde lo intentaron reanimar sin éxito. En la última emisión de su programa por El Nueve, cocinó un estofado con malfattis de espinaca. "Los queremos mucho, los esperamos mañana. Hasta mañana, chau", se despidió el conductor en Que Mañana.