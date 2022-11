El novio de Julieta apuró a Santiago del Moro en Gran Hermano: "Feo"

Lucca Bardarelli, novio de Julieta Poggio, hizo un fuerte descargo luego de que Santiago del Moro hablara sobre el vínculo que su pareja tiene con Marcos en la casa de Gran Hermano.

El novio de Julieta Poggio decidió romper el silencio. A través de una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram, Lucca Bardarelli cuestionó a las redes sociales y a Santiago del Moro por tratar de vincular todo el tiempo a su pareja con Marcos Ginocchio dentro de la casa de Gran Hermano.

Cansado de los cuestionamientos, y luego de haber visitado los estudios de Telefe, Lucca se refirió al momento en el que el conductor habló sobre la manera acaramelada en la que Julieta habla junto a Marcos. En el comienzo del video, lanzó: "Gente, ¿qué onda? La realidad es que nunca hablé del programa, pero hay mucha gente que me está diciendo... obvio que fui al estudio, estaba ahí. No creo que esté nada malo en lo que estoy haciendo, Juli es mi novio y obvio que la voy a bancar por más que ella lo vea o no".

En tanto, sostuvo: "No me molesta para nada ni tengo problema en hablarlo. No me molestan los tapes porque dijeron 'ay, estaba en el estudio y vi que cuando pasaron el tape el novio de Julieta estaba re incómodo'". Y también le arrojó un dardo al animador de GH, que no deja de alentar que Julieta le sea infiel con Marcos: "Me cagué de risa porque me pareció muy alevoso lo que decía Santi del Moro".

Por otra parte, el novio de Julieta indicó qué fue lo que dialogó con su pareja antes de ingresar al reality de Telefe: "Así que nada, eso, fue una de las primeras cosas que hablé antes de que ella entre al programa. Era obvio porque ella es la única que estaba entrando de novia y que era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla. Y no me molesta para nada". A su vez, le respondió a aquellas personas que aseguraron que se mostró incómodo cuando le consultaron sobre dicho asunto: "La gente del programa me preguntó qué opinaba, no respondí y no me puse a hacerme el estrella. No quería responder ahí. Me parece que es un mensaje medio feo que dan como sociedad".

Lucca también consideró que su novia no le faltaría "el respeto", que "confía" en ella y también se mostró crítico por los comentarios que se hacen en las redes sociales: "Masivamente, estamos incentivando a una infidelidad pública. De hecho, la están idealizando, algo horrible. Y lo repito, más allá de que sea mi novia, a mí no me afecta en nada y yo confío en ella, guarden esto por más que pase lo que pase". Y puso las manos en el fuego por su pareja: "Gástenme hasta que me muera, confío en ella porque es mi novia así que va a salir todo bien, no tengo ninguna duda. No está bueno el mensaje, la verdad. No me quiero comer la peli, pero la gente que se gasta en bardear al otro... pierden un montón de energía".

Visiblemente molesto por lo que dice la opinión pública, el novio de Julieta indicó que una vez que termine Gran Hermano "todos van a cerrar la boca porque tenemos amor sano, bueno y lindo, es una persona hermosa y nunca haría nada de las cosas nefastas que ustedes en su mente quieren que haga". Y concluyó: "No sean tan envidiosos y el amor existe. En algún momento van a encontrar el amor y no van a desear todas las cosas de mierda que tienen en su cabeza".

Luego de la eliminación de Martina y Tomás, los grupos dentro de la casa empezaron a consolidarse cada vez más y muchos empezaron a mostrar sus diferentes estrategias de juego. Sin embargo, poco a poco empiezan a aumentar la tensión entre ellos y comienzan a hacer todo lo posible para eliminar a sus mayores contrincantes de la casa. Fue en este marco que Del Moro anunció que un participante había utilizado la herramienta de la nominación espontánea y aumentó la rigidez entre ellos.

Durante la emisión del lunes, la producción mostró que Mora había querido realizar la espontánea, pero Gran Hermano le comunicó que ya se había hecho por otro competidor. En este marco, muchos acusaron a Agustín, quien en los últimos días empezó a enfrentarse con algunos concursantes, de haber utilizado la herramienta, pero el conductor fue el encargado de negar esto por orden de la producción.

Finalmente, Santiago del Moro anunció en la emisión del miércoles 2 de noviembre, que la participante que realizó la nominación espontánea y le sumó tres puntos en contra a Lucila y dos a Mora fue Coti. "Ellas formaron un nuevo grupo y tuvieron malas actitudes conmigo, y me consta", aseguró la correntina a la hora de explicar los motivos de su nominación espontánea.