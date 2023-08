El Negro González Oro habló de "su final" y llevó preocupación: "Angustia"

El conductor que puso en duda su permanencia en el plano terrenal, se refirió al mensaje que asustó a todos sus seguidores.

Oscar "El Negro" González Oro se refirió al preocupante mensaje donde puso en duda su permanencia en el plano terrenal y reveló qué fue lo que le pasó. "Vino el médico", confesó el conductor que semanas atrás dejó la conducción de Nosotros a la Mañana (El Trece).

La preocupación por el estado de "El Negro" González Oro se desató tras un mensaje del reconocido conductor en sus redes sociales: “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz! Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz. Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma, si es que tengo alma”.

Pasaron horas de incertidumbre y, finalmente, en el programa Mañanisima (Ciudad Magazine) revelaron qué le sucedió al periodista macrista que está radicado en Uruguay. El panelista Pampito señaló que se puso en contacto con González Oro pidiéndole un audio en nombre de Carmen Barbieri y reprodujo un audio con sus palabras: “Ayer la pasé mal, fue un ataque de angustia muy fuerte que hizo que me se me paralizara la mitad del cuerpo izquierdo y duró un rato. Vino el médico y me dijo que era simplemente angustia, que no se porqué me angustié ya que estaba bien, viendo una serie. Pero dormí perfecto, ahora estoy bien”.

“Tiene que ver con los años, la diabetes, el azúcar, todo tiene que ver con todo. Así que la angustia calculo que vino por ahí, porque en verdad no discutí con nadie, no pasó nada. Pero la angustia es como los mocos, aparecen o no aparecen", cerró González Oro en el audio que le mandó a Pampito. A estas palabras se sumó un breve comunicado del periodista en sus redes sociales, para tranquilizar a sus seguidores: "Buen día!!! Estoy bien. Fuerte ataque de angustia sin ningún motivo! Pero aquí estoy tranquilo. Gracias".

Cinthia Fernández expuso al Negro Oro con una fuerte declaración: "Olor"

A días de haber debutado en el panel de Bien de Mañana, el nuevo ciclo de El Trece, y haber cortado su vínculo laboral con Oscar "El Negro" González Oro, Cinthia Fernández volvió a arremeter contra el conductor. La famosa modelo expuso a su excompañero y contó algo que pocos sabían sobre él.

Interceptada por el móvil de LAM, Fernández volvió a referirse a la pelea que protagonizó con Oro en Nosotros a la Mañana, ciclo que compartieron por tan solo algunas semanas. Además, le contestó al periodista sobre sus dichos, en donde aseguró que "volvería a trabajar con ella" si respetara las reglas del juego. "El problema lo tiene él con sus formas, con cosas que tienen olor a naftalina. Hay cosas que no se tienen que aceptar más", lanzó la periodista.

En este marco, sumó: "El señor tiene mucho olor a naftalina, no le gusta que las mujeres se explayen un cien por cien. Tiene unos modos de mierda". Luego, Fernández profundizó en qué cosas no le gustaban en lo absoluto del conductor: "Tira chistes racistas, chistes de la almeja, chistes despectivos con las mujeres, chistes de que una patota molió a palaos a alguien.... Chistes que no causan ni gracia". De este modo, la panelista dejó en claro que no tiene intenciones de volver a amigarse con "El Negro" Oro y prefería no volver a compartir proyectos laborales.