El motoquero que ayudó a Paula Chaves confesó con qué otra famosa la confundió: "Nada que ver"

El joven que ayudó a Paula Chaves en su mal momento con su hija hizo una impensada revelación. Nahuel se pronunció en diálogo con una famosa radio.

El motoquero que socorrió a Paula Chaves en medio de un episodio de convulsiones de su hija Filipa en la vía pública reveló que confundió a la modelo con la esposa de José María Listorti, Mónica. El joven dialogó con varios medios tras la invitación de Chaves a Cortá por Lozano.

"Estaba parado en el semáforo con la moto, adelante del auto de Paula Chaves pero a la izquierda, en diagonal. Empecé a escuchar bocinazos, y yo me iba a dar vuelta para preguntarle si le habían regalado la bocina para Navidad porque estaba todo lleno de autos y con el semáforo en rojo", comenzó su descargo Nahuel en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. Y agregó: "Se me hacía cara conocida, pero yo pensé que era la mujer de José María Listorti, nada que ver. Llegué y le conté a mi abuelo que suele ver el noticiero. Busqué en Google ‘mujer de Listorti’, veo la foto y no era. Entonces dije ‘ya fue, ya está, era una cualquiera de por ahí'".

Nahuel contó que después de ese episodio, él continuó con su rutina laboral y al otro día su madre le dijo que Paula Chaves lo estaba buscando. "Así de la nada, yo no estaba ni enterado. No había visto el Instagram de ella, ni la seguía. Me quedé helado, no sabía nada. Entré a su perfil en Instagram y ahí me di cuenta de que era ella", concluyó el joven sobre la sorpresa que sintió en ese momento.

El duro descargo de Paula Chaves sobre lo vivido con su hija Filipa

Filipa actualmente se encuentra en perfectas condiciones de salud pero hace algunos días la niña sufrió un fuerte episodio de convulsiones que su madre relató en televisión recientemente. "Lamentablemente el jueves me ocurrió algo muy shockeante. Que encima ya me había pasado en diciembre. Mi hija Filipa tiene convulsiones por fiebre, cada vez que levanta una línea de fiebre puede llegar a pasarle eso", comenzó su descargo Paula. Y agregó: "Tuve una situación en la que mi hijo Baltazar tenía un virus, estuvo vomitando durante 24 horas sin parar y decidí llevarlo a la clínica. Pedro tenía que hacer gira, estaba todo bien en casa: Fili tenía esas liniecitas de fiebre pero nada más. Y bueno, en la bajada de Thames y Panamericana, me di vuelta y vi a mi hija con espuma en la boca y los ojos para atrás".