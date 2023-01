El marido de Fátima Florez ninguneó a Moria Casán: "Siempre fue así"

El marido de la imitadora se metió de lleno en la polémica que enfrenta a Fátima con Moria y lanzó una atronadora opinión.

Moria Casán se puso firme y tras anunciar que empezará a cobrar por su imagen a algunos imitadores como Fátima Florez, desató una tormenta que sigue sumando repercusiones mediáticas. Ahora, Norberto Marcos -el esposo de Florez- decidió romper el silencio y contestarle a "La One" con un filoso ninguneo.

Consultado por Intrusos (América TV), el marido de Fátima Florez habló de la polémica que se generó entre la imitadora y la diva, y le puso paños fríos a la situación: "Nunca hubo un alejamiento entre Fátima y Moria. Aparte, antes que nada está la admiración y el respeto (...) Nosotros queremos evitar molestar a alguien porque es un espectáculo hecho con buena leche. Al contrario, la búsqueda es para homenajear a toda la gente que hacemos. Siempre fue así".

Más allá de sus palabras conciliadoras, Norberto Marcos arremetió con un picante ninguneo: "Imaginate si mañana viene Messi (Lionel) y dice 'tienen que pagar todos los que me nombran y me imitan'. Es algo que no tiene antecedentes, yo no creo que suceda porque sería atentar contra la libertad de expresión. Nada más lejano a Moria".

Ante la repregunta del cronista Pablo Layus de qué pasaría en caso de que Moria lleve a cabo su promesa de cobrar regalías por el trabajo de Florez, Marcos sentenció: "Ahí cambiarían muchas cosas. Desaparecería la imitación". De vuelta al piso, Pampito contrastó la versión con un mensaje de Maxi Cardaci, quien maneja la prensa de la actriz de Brujas. "Me dicen que es mentira todo lo que dice Norberto. (...) Nunca la llamaron a Moria", indicó el también panelista de Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine).

La filosa respuesta de Fátima Florez a Moria Casán: "A ver si me cobran"

Tras enterarse del reclamo de Moria Casán, la humorista salió con los tapones de punta y le respondió con mucha ironía a la diva. "La verdad es que estoy trabajando muchísimo. Yo estoy súper tranquila, súper relajada", comenzó asegurando Florez en diálogo con el cronista de Intrusos, desde Villa Carlos Paz. Respecto a su interpretación de "La One" en particular, la humorista explicó que no lo hace con malicia: "Porque sé con el profesionalismo que interpreto a todos los personajes que hago".

Cuando hablaban del conflicto que enfrenta con Moria, Fátima recordó que la diva volvió recientemente al teatro con Brujas y dio a entender que el problema tendría que ver más que nada con una movida de prensa. "Es una bruja Moria, está por estrenar algo… estrenaron 'Brujas' hoy, seguramente no necesita prensa pero…", deslizó entre risas Florez.

De todos modos, la humorista explicó que habría pedido permiso para interpretar a Moria en su obra durante la temporada de verano en Carlos Paz. "Mi marido habló con gente muy cercana… no quiero nombrar a ver si me cobran. Nunca me llegó ninguna notificación. Puede ser que a ella no le guste y está en todo en su derecho", consideró Fátima Florez.