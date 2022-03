El mal momento que vivió Ángela Leiva en Polka y ShowMatch: "Se me hace difícil"

Fuerte testimonio de Ángela Leiva, quien decidió contar su verdad en las últimas horas. La cantante se expresó tras su paso por ShowMatch y La 1-5/18, ficción de Polka.

Ángela Leiva es una de las protagonistas de La 1-5/18 y también fue figura del Cantando 2020 y Bailando por un Sueño. Sin embargo, más allá de impulsarse como una de las personas más destacadas de El Trece por trabajar con Marcelo Tinelli y Adrián Suar, la cantante también sufrió una dura situación de la que pudo hablar en las últimas horas.

"Todos tenemos nuestras inseguridades, todos somos personas, seres humanos, y a mí me pasa que se me hace difícil pararme frente a una cámara sin prejuicios”, comenzó diciendo Ángela Leiva, en Socios del Espectáculo. Lo cierto es que la artista reveló el trabajo que hace día a día para aceptarse y verse sin prejuicios frente a cámara o en diferentes situaciones donde se siente expuesta.

Sin preámbulos, Ángela Leiva confesó el mal momento que transitó siendo una de las principales figuras del canal del Grupo Clarín: “Lo viví en la novela, lo viví en el Bailando, donde exponía mi cuerpo. No es lo mismo que hacer un show. Lo trabajo a diario y cada día me quiero un poquitito más”.

Ángela Leiva también fue figura del Cantando 2020 y Bailando por un Sueño

“¿Qué es lo que más te afectaba?”, le consultaron en el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, a lo que Ángela Leiva contestó: "Muchas cosas. Verme, aceptar mi cuerpo… Tengo un montón de mambos. Yo le pongo humor, le pongo actitud a la vida, pero me duele. En redes intento no leer nada, solo las cosas lindas que me envían”.

“En su momento me dio vergüenza contar lo que estaba pasando, decir que la persona con la que yo dormía, que era mi manager, quien manejaba todo mi dinero, no me dejaba trabajar y me hostigaba. Era una vergüenza absoluta, pero después entendí que era algo que tenía que contar. Me sentía un trapo de piso y sufrí violencia psicológica”, cerró Leiva, recordando los momentos difíciles que pasó al lado de su expareja.